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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR 14 ARALIK: Altın fiyatları düşüşe geçti! Bugün tam, yarım, çeyrek altın, gram, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları düşüşe geçti! Bugün ata, tam, yarım, çeyrek, gram ve Cumhuriyet altını ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın son işlem gününde yakından takip edildi. Yatırım ya da birikim yapmak isteyenler canlı altın fiyatları alış-satış tablosunu inceliyor. Geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı yeniden 3000 TL'nin üzerinde. Alınan son verilere göre, saat 15.30 itibarıyla çeyrek altın fiyatı 4.902 TL'den, gram altın ise 2.998 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte 14 Aralık 2024 Altın fiyatları son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 07:31 Güncelleme: 14.12.2024 - 00:04
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        1

        Canlı altın fiyatları alış satış tablosu haftanın beşinci iş gününde de yakından takip ediliyor. Yatırım yapmak isteyenler serbest piyasa ve Kapalı Çarşı verilerini inceliyor. ABD Kasım enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte gram altın fiyatı yükseliş trendini güçlendirdi. Altının gram fiyatı 2 bin 997 liradan, 22 ayar bilezik 2 bin 901 liradan işlem görüyor. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte 14 Aralık 2024 Altın fiyatları son dakika verileri…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

        13 Aralık Cuma gününe 3 bin 22 liradan başlayan gram altın, kapanışı 2 bin 991 lira ile yaptı.

        4 bin 941 liradan günü açan çeyrek altın ise 4 bin 902 liradan işlem görüyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.991,5600

        Satış: 2.992,0090

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.671,89

        Satış: 2.672,64

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.787,3400

        Satış: 4.893,0000

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.149,0500

        Satış: 19.511,3900

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.659,00

        Satış: 19.787,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.541,45

        Satış: 9.782,50

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.141,85

        Satış: 19.503,84

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 19.978,23

        Satış: 20.480,28

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.633,66

        Satış: 2.472,17

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.749,98

        Satış: 2.897,17

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 2.749,98

        Satış: 2.897,17

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14
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