Altın fiyatları yükseldi! 18 Ocak 2026 bugün tam, ata, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları hareketliliği 18 Ocak tarihinde devam ediyor. Kapalıçarşı'da canlı altın fiyatları takip edilirken alım satım yapmak isteyenler ''Altın fiyatları ne kadar oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. Fed politikalarına ilişkin beklentiler ve doların güçlenmesi altın fiyatlarında geri çekilmeye yol açarken, gram altın en son 6 bin 353 TL seviyesinde tutundu. Peki 18 Ocak 2026 bugün tam, ata, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatları alış-satış tablosunda son durum
Canlı altın fiyatları yakından takip ediliyor. Son piyasalar verilerine göre gram altın Türkiye’de yaklaşık 6353 TL civarında işlem görüyor ve bu, önceki haftalara göre güçlü bir seviye olarak değerlendiriliyor. Ancak yerel piyasalarda günlük dalgalanmalar da söz konusu. Yani kısa vadede bazen yatay veya hafif iniş de yaşanabiliyor. Peki, 18 Ocak 2026 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyet altını ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.353,42
Satış: 6.354,21
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.163,75
Satış: 10.387,35
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.577,20
Satış: 4.578,09
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 40,655,00
Satış: 41.422,34
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 41.664,00
Satış: 41, 894,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 20.267,40
Satış: 20.778,26
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 41.655,00
Satış: 41.422,34
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 42.358,05
Satış: 43,434,37
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.529,47
Satış: 4.677,80
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.831,69
Satış: 6.086,85
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 103,853,00
Satış: 104,831,00