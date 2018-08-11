Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusu piyasalar için hareketli geçen dünün ardından soruluyor. Peş peşe açıklamaların yapıldığı ve döviz kurlarının yükselirken altın fiyatlarında da hissedilir bir artış yaşandı. Tam altın, cumhuriyet altını, altın bileziklerin gram fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın fiyatları haberimizde.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞE DEVAM EDECEK Mİ?

Son zamanlarda dolar kurundan bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı 265,1 lira ile rekor kırdı.

Altının gram fiyatı bu hafta, altının ons fiyatındaki değer kayıplarına karşın dolar kurundaki yükselişlerden bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izledi. Haftaya 198,2 lira seviyesinden başlayan gram altın, bu süreçte yükseliş eğilimini sürdürerek, 10 Ağustos Cuma günü 265,1 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Bu haftayı 251 lira seviyesinden tamamlayan altının gram fiyatı yatırımcısına bu hafta yüzde 26,6, yıl başından bu yana ise yüzde 58,1 getiri sağladı. Aynı dönemde altının ons fiyatı ise yaklaşık yüzde 0,14 değer kaybetti. Değer kaybını üst üste 5 haftaya taşıyan altının ons fiyatı, haftayı 1.2011,8 dolardan tamamladı.

AA Finans Analisti İslam Memiş konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, dolar kurundaki yükselişler devam ederse altının gram fiyatının 290 liraya çıkabileceğini söyledi.

ABD'nin Türkiye'ye başlattığı yaptırım kararlarının sonuçlarının piyasalarda dalgalanmaların devam etmesine neden olduğunu belirten Memiş, "Piyasalarda sert dalgalanmaları üç ay süreceğini tahmin ediyoruz. Bu üç aylık sürede dolar kurunun yönü altının gram fiyatında belirleyici olacağını öngörüyoruz. Dolar kuru yükselişlerini sürdürürse altının gram fiyatı, 290 liraya yükselebilir. Alınan tedbirler ve olumlu açıklamalar beklentileri karşılarsa altının gram fiyatı tekrar 200 lira seviyesinin altına sarkarak 190 lira seviyesine gerileyebilir." değerlendirmesinde bulundu.

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ da altın ons fiyatının 2018 yılında cazibesini yitirdiğini belirterek şunları kaydetti:

"Dünyada risk algısının en yüksek olduğu zamanlarda bile ons altına olan talep zayıf kaldı. Son dönemde, ABD ve Çin arasında ticaret savaşını konuşurken bile ons altın kendisini besleyemedi. Ticaret savaşı ile ilgili hala gelişmeler sürüyor olmasına karşı fiyatlamalar üzerinde etkisi eskisi kadar etkili değil."

Karadağ, yılın geri kalanında ABD Merkez Bankası (Fed) ve ABD- Çin arasındaki ticaret savaşlarının altının ons fiyatı üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Altının ons fiyatının son günlerde 1.205 dolar seviyesinden destek alarak yukarı yönde hareket ettiğini ifade eden Karadağ, altının ons fiyatının güçlenmesi açısından 1.218 doların üzerine yerleşmesi gerektiğini söyledi.

GRAM ALTIN FİYATI

235,80 TL

236,88 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.203,93 TL

1.217,20 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

377,28 TL

387,30 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1.580,00 TL

1.600,00 TL

YARIM ALTIN FİYATI

752,21 TL

774,61 TL

ZİYNET ALTIN FİYATI

1.509,14 TL

1.544,48 TL

ATA ALTIN FİYATI

1.556,30 TL

1.601,33 TL

14 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI

134,41 TL

135,02 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI

215,05 TL

216,04 TL

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