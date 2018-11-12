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Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle mi yoksa yükselişle mi başlayacak? Geçtiğimiz hafta Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,14 artışla 213,50 liradan tamamlamıştı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 214 bin 800 liraya yükseldi. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte 12 Kasım canlı altın fiyatları