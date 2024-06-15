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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları son dakika: Altın fiyatlarında dalgalanma! 15 Haziran Cumartesi bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında dalgalanma! 15 Haziran altın fiyatları canlı alış-satış tablosu

        Altın fiyatları yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Haftayı yükselişle kapatan altın, Cumartesi günü için aynı seyri koruyamadı. Gram altın yükselirken, çeyrek altın fiyatları geriledi. Bugün gram 2 bin 457 liradan, çeyrek altın ise 3 bin 931 liradan işlem görüyor. İşte, 15 Haziran 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2024 - 07:19 Güncelleme: 15.06.2024 - 07:19
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        ABD'de hem tüketici hem de üretici enflasyonunun beklentilerden altında kalmasına rağmen varlık fiyatlarında karışık bir seyir izlenirken, bugün yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

        Çarşamba günü ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda değişim göstermezken yıllık bazda yüzde 3,3 artışla beklentilerin altında kalmıştı. Dün de ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,2 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,2 ile piyasa tahminlerin altında artış kaydetti.

        Enflasyonun yavaşlamasına karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin duruşunu koruması risk algısının güçlü kalmasına neden oluyor.

        Fed yetkililerinin projeksiyonları bu yıl için her ne kadar 1 faiz indirimi beklentisi olduğunu gösterse de piyasalar olası bir faiz indiriminin ardından bankanın aralıkta ikinci faiz indirimine gitme ihtimalini yüzde 90 ile fiyatlıyor.

        Analistler, ABD'de açıklanan verilerin enflasyonla mücadele kapsamında sıkı duruşun meyvelerinin alındığını gösterdiğini ifade ederek, gelecek dönemde açıklanacak makroekonomik verilerin, ekonomi de yavaşlama sinyalleri vermeye devam edip etmeyeceğinin yakından takip edileceğini söyledi.

        Söz konusu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,23'e gerileyerek 1 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini test etti. Şu sıralarda ise tahvilin getirisi yüzde 4,27 seviyesinde bulunuyor.

        Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketi ve uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 320 ve 2 bin 340 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 280 ve 2 bin 250 doların destek konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, yatırımcılar ve altın alacakların merakla takip ettiği 15 Haziran 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARINDA DALGALANMA!

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 445 liradan yaparken; 15 Haziran Cumartesi günü, 2 bin 457 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 931 TL'den alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.457,35

        Satış: 2.457,99

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.332,27

        Satış: 2.333,81

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.931,76

        Satış: 4.018,81

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI

        Alış: 15.727,03

        Satış: 16.026,09

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.838,94

        Satış: 8.037,63

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.727,03

        Satış: 16.026,09

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 16.052,53

        Satış: 16.462,84

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.303,07

        Satış: 1.733,25

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.212,99

        Satış: 2.358,21

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