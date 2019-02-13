Altın fiyatları SON DAKİKA! Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? 13 Şubat

Altın fiyatları ne kadar? sorusu bugün de cavabını bekliyor. Altın uzmanları yurt içinde dolar kurunun değer kazanmasının altının gram fiyatını olumlu yönde desteklediğini ifade ederek, teknik açıdan gram altında 220 liranın destek, 224 liranın ise direnç konumunda olduğunu söylüyor. İşte 13 Şubat güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları