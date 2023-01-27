Altın fiyatlarına ilişkin sıcak haberler söz konusu. Döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle vatandaşların gözü kulağı Kapalıçarşı'da. Konuyla ilgili olarak haftanın son iş günü olan 27 Ocak Cuma günü itibariyle güncel altın fiyatlarına ilişkin tüm bilgileri derledik. İşte, ayrıntılar...