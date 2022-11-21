ALTIN FİYATLARI 21 Kasım Pazartesi yani haftanın ilk iş gününde ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Hemen belirtelim ki çeyrek ve gram altın fiyatları geçtiğimiz haftayı düşüşle kapattı. Aşağı yönlü seyir yeni haftanın ilk gününde de sürüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...

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