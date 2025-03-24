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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI SON DURUM 24 MART 2025: Altın haftaya yükselişle başladı! Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Canlı altın fiyatları son durum: 24 Mart bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Yeni haftanın ilk gününde altına yatırım yapacaklar canlı altın fiyatları üzerinden alış satışı sorguluyor. Küresel piyasalardaki belirsizlikler, jeopolitik gerilimler, zayıflayan dolar, ABD'nin genişleyen bütçe açığı ve faiz indirim beklentileri ile merkez bankalarının alımları, altın ons fiyatını rekor seviyelere taşıyor. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? 24 Mart tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte canlı altın fiyatları alış ve satış bilgisi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2025 - 07:29 Güncelleme: 24.03.2025 - 08:49
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        1

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile gündemde yer alıyor. Piyasa, tarifelerin olası etkileri ve Trump’ın jeopolitik düzeni altüst etme olasılığı konusunda temkinli olmaya devam ediyor. Altın ise bu belirsizlikten faydalanarak yıl başından bu yana yüzde 15 değer kazandı ve ilk kez 3 bin doların üzerine çıktı. Peki 24 Mart tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, canlı altın fiyatları

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        Çeyrek altın güne altın güne 5901 liradan başladı. Gram altın fiyatı 3.689 TL’den işlem görürken 22 ayar bilezik 3377 TL’den güne başladı.

        3

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.902,3700

        Satış: 6.032,4600

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.689,3630

        Satış: 3.689,7090

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.016,0600

        Satış: 3.017,0600

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 24.138,00

        Satış: 24.462,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 23.604,6400

        Satış: 24,051,1800

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 24.685,01

        Satış: 25.330,37

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 59.975,00

        Satış: 61.033,01

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.019,62

        Satış: 2.939,02

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.377,14

        Satış: 3.580,13

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12
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