Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile gündemde yer alıyor. Piyasa, tarifelerin olası etkileri ve Trump’ın jeopolitik düzeni altüst etme olasılığı konusunda temkinli olmaya devam ediyor. Altın ise bu belirsizlikten faydalanarak yıl başından bu yana yüzde 15 değer kazandı ve ilk kez 3 bin doların üzerine çıktı. Peki 24 Mart tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, canlı altın fiyatları