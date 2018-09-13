altın fiyatları
Altın
Haberler > Ekonomi > Altın

Altın fiyatları son dakika! Merkez Bankası kararından sonra altın fiyatları ne kadar? 13 Eylül son durum...

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! Merkez Bankası faiz kararının ardından altın fiyatları düşeşe geçti. Para Politikası Kurulu eylül ayı toplantısının ardından Merkez Bankası faizi 6.25 puan arttırdı ve yüzde 17.75'ten yüzde 24'e taşıdı. Bu karardan sonra altın fiyatları çakıldı. Peki çeyrek altın, gram altın ve diğer altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları...

13.09.2018 - 14:41 | Güncelleme:

Altın fiyatlarında son dakika sert düşüş yaşanıyor.  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini artırmasının ardından dolar 6,0151, avro ise 7,0077 liraya kadar geriledi. TCMB bugünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 625 baz puan artırarak yüzde 24'e yükseltti. Bu kararın ardından altın fiyatları da sert düşüşe geçti. Çeyrek altın, gram altın ve cumhuriyet altın fiyatları da geriledi. İşte altın fiyatlarındaki son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN

Gram altın alış fiyatı   238,09 TL
Gram altın satış fiyatı 238,99 TL

SPOT ALTIN TL/GR

Spot altın alış fiyatı   238,80 TL
Spot altın satış fiyatı 238,81 TL

ALTIN/ONS ($)

1.206,08
1.206,30

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın alış fiyatı   380,94 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 390,74 TL

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını alış fiyatı   1.625,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı 1.645,00 TL

Dolar/TL, TCMB'nin faiz kararı ile 6,40 seviyesinden hızlı bir şekilde düşüşe geçerek 6,0151'e kadar geriledi. Avro/TL de 7,49 seviyelerinden 7,0077'ye düştü. Saat 14.20 itibarıyla dolar/TL önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 3 değer kaybıyla 6,1580 seviyesinde dengelenirken, avro/TL ise yüzde 2,7 azalışla 7,1690'dan işlem görüyor.

Analistler, TCMB'nin sıkı para politikası duruşu ile döviz kurlarındaki düşüş eğiliminin devam edebileceğini belirterek, öğleden sonra ABD'de enflasyon ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararının takip edileceğini ifade etti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
BİST hisse verileri 15 dk. gecikmeli olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST'e ait olup,tekrar yayınlanamaz. Veriler Foreks tarafından sağlanmaktadır.
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.