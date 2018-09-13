Altın fiyatlarında son dakika sert düşüş yaşanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini artırmasının ardından dolar 6,0151, avro ise 7,0077 liraya kadar geriledi. TCMB bugünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 625 baz puan artırarak yüzde 24'e yükseltti. Bu kararın ardından altın fiyatları da sert düşüşe geçti. Çeyrek altın, gram altın ve cumhuriyet altın fiyatları da geriledi. İşte altın fiyatlarındaki son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN

Gram altın alış fiyatı 238,09 TL

Gram altın satış fiyatı 238,99 TL



SPOT ALTIN TL/GR

Spot altın alış fiyatı 238,80 TL

Spot altın satış fiyatı 238,81 TL



ALTIN/ONS ($)

1.206,08

1.206,30



ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın alış fiyatı 380,94 TL

Çeyrek altın satış fiyatı 390,74 TL



CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını alış fiyatı 1.625,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı 1.645,00 TL

Dolar/TL, TCMB'nin faiz kararı ile 6,40 seviyesinden hızlı bir şekilde düşüşe geçerek 6,0151'e kadar geriledi. Avro/TL de 7,49 seviyelerinden 7,0077'ye düştü. Saat 14.20 itibarıyla dolar/TL önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 3 değer kaybıyla 6,1580 seviyesinde dengelenirken, avro/TL ise yüzde 2,7 azalışla 7,1690'dan işlem görüyor.

Analistler, TCMB'nin sıkı para politikası duruşu ile döviz kurlarındaki düşüş eğiliminin devam edebileceğini belirterek, öğleden sonra ABD'de enflasyon ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararının takip edileceğini ifade etti.

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