        ALTIN FİYATLARI SON DURUM: Altın düşüşte! 27 Ekim bugün ons, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altın fiyatları son durum: 27 Ekim 2025 bugün ons, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altın fiyatları en çok araştırılan konu başlıklarından biri oluyor. Altın alım satım yapmak isteyenler canlı altın fiyatları grafiğini merak ediyor. ABD-Çin geriliminin yumuşayabileceğine yönelik beklentiler, altın gibi güvenli limanlara yönelimin azaldığı gösterdi. Bir süredir yükseliş içerisinde olan altın fiyatları da gerilemeye devam ediyor. En son gram altın fiyatı 5.544 TL'den işlem gördü. Peki, 27 ekim 2025 bugün ons, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte, detaylar

        Habertürk
        Giriş: 26.10.2025 - 07:45 Güncelleme: 08.11.2025 - 14:18
        1

        Altın fiyatları hareketliliği sürüyor. Bir süredir yükselişe geçen altın fiyatında düşüş gözlemleniyor. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin endişelerin azalmasıyla altın fiyatları düşüş eğilimde. Gram altın 5.544 TL, çeyrek altın 8.870 TL, ata altın 38,958 liraya kadar geriledi. Peki 27 ekim bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte, altın fiyatları alış-satış tablosu

        2

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.111,89

        Satış: 4.114,21

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.544,31

        Satış: 5.545,35

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 8.870,89

        Satış: 9.066,64

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 35.483,58

        Satış: 36.155,66

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 38.202,00

        Satış: 38.617,00

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 17.686,35

        Satış: 18.133,28

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 35.483,58

        Satış: 36.155,66

        9

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.353,67

        Satış: 5.603,57

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 38.933,37

        Satış: 39.924,74

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.235,80

        Satış: 4.347,71

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Çocukların kavgasında aileler çatıştı! Can kaybı ve yaralılar var!
        İşte ülke puanında son durum!
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Selanik'teki Atatürk Evi ziyarete açılıyor
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        2 kadın hayatını kaybetti, 4 yaralı! Kahreden kaza kamerada!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Soruşturma başlatıldı! Özel hastanede usulsüzlük ve darp iddiası!
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        İstanbul'a altın madalya!