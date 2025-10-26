Altın fiyatları son durum: 27 Ekim 2025 bugün ons, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?
Altın fiyatları en çok araştırılan konu başlıklarından biri oluyor. Altın alım satım yapmak isteyenler canlı altın fiyatları grafiğini merak ediyor. ABD-Çin geriliminin yumuşayabileceğine yönelik beklentiler, altın gibi güvenli limanlara yönelimin azaldığı gösterdi. Bir süredir yükseliş içerisinde olan altın fiyatları da gerilemeye devam ediyor. En son gram altın fiyatı 5.544 TL'den işlem gördü. Peki, 27 ekim 2025 bugün ons, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte, detaylar
Altın fiyatları hareketliliği sürüyor. Bir süredir yükselişe geçen altın fiyatında düşüş gözlemleniyor. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin endişelerin azalmasıyla altın fiyatları düşüş eğilimde. Gram altın 5.544 TL, çeyrek altın 8.870 TL, ata altın 38,958 liraya kadar geriledi. Peki 27 ekim bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte, altın fiyatları alış-satış tablosu
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.111,89
Satış: 4.114,21
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.544,31
Satış: 5.545,35
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 8.870,89
Satış: 9.066,64
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 35.483,58
Satış: 36.155,66
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 38.202,00
Satış: 38.617,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 17.686,35
Satış: 18.133,28
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 35.483,58
Satış: 36.155,66
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.353,67
Satış: 5.603,57
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 38.933,37
Satış: 39.924,74
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.235,80
Satış: 4.347,71