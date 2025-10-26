Altın fiyatları hareketliliği sürüyor. Bir süredir yükselişe geçen altın fiyatında düşüş gözlemleniyor. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin endişelerin azalmasıyla altın fiyatları düşüş eğilimde. Gram altın 5.544 TL, çeyrek altın 8.870 TL, ata altın 38,958 liraya kadar geriledi. Peki 27 ekim bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte, altın fiyatları alış-satış tablosu