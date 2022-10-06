ALTIN FİYATLARI... 6 Ekim çeyrek ve gram altın fiyatları günün ilk ışıklarıyla birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki çeyrek ve gram altın fiyatları geçtiğimiz günü yükselişle kapattı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel canlı altın fiyatları 6 Ekim alış ve satış tablosu...

Altın fiyatları sayfası için tıklayınız...