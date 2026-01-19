Altın fiyatları 19 Ocak 2026 alış-satış tablosu yatırımcılar tarafından araştırılıyor. ‘’Altın düştü mü, yükseldi mi?’’ merak ediliyor. Küresel piyasalarda geçen hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına ilişkin endişeler, jeopolitik gerilimlerin seyri, ABD'de açıklanan enflasyon verileri ve şirket bilançolarından alınan sinyallerle karışık bir seyir öne çıktı. Altının ons fiyatı haftayı yüzde 1,9 değer kazancıyla 4 bin 595 dolarda kapattı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte 19 Ocak 2026 canlı ve anlık altın fiyatları!