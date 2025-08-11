Canlı altın fiyatları 11 Ağustos Pazartesi günü yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı’da altın fiyatları grafiği anlık ve güncel olarak duyuruluyor. Haftanın ilk gününde iç piyasadaki dalgalanmanın altın üzerindeki etkisi gerilemeyle oldu. Alım satım yapacak olan vatandaşlar altın fiyatları ne kadar oldu, altın yükseldi mi düştü mü sorusuna yanıt arıyor. İşte 11 Ağustos 22 ayar bilezik, ons, tam, ata, çeyrek ve gram altın alış- satış fiyatlarında son durum