        Yeni haftanın ilk günü altın fiyatları son dakika haberleri ile yakından takip ediliyor. Canlı altın fiyatları 11 Ağustos Pazartesi günü geriledi. Kısa vadeli ekonomik görünümdeki bozulma beklentisi, güvenli liman varlığı olarak altına olan talebi artırabileceği öngörülüyor. Yeni günde düşen ons altın fiyatları, sabah saatlerinde 3 bin 376 dolar seviyelerinde bulunuyor. En son gram altın 4.423 TL iken çeyrek altın 7.077 TL'den işlem gördü. Peki, bugün Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik, ata, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte, 11 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları alış satış tablosu

        Giriş: 11.08.2025 - 07:32 Güncelleme: 11.08.2025 - 07:36
        Canlı altın fiyatları 11 Ağustos Pazartesi günü yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı’da altın fiyatları grafiği anlık ve güncel olarak duyuruluyor. Haftanın ilk gününde iç piyasadaki dalgalanmanın altın üzerindeki etkisi gerilemeyle oldu. Alım satım yapacak olan vatandaşlar altın fiyatları ne kadar oldu, altın yükseldi mi düştü mü sorusuna yanıt arıyor. İşte 11 Ağustos 22 ayar bilezik, ons, tam, ata, çeyrek ve gram altın alış- satış fiyatlarında son durum

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 7.078,4700

        Satış: 7.078,4700

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.423,8520

        Satış: 4.424,3240

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.376,72

        Satış: 3.377,56

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.014,90

        Satış: 4.221,87

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.317,1400

        Satış: 28.852,5800

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış:28.692,00

        Satış: 28.848,00

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 71.466,00

        Satış: 72.010,00

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 29.278,17

        Satış: 30.009,13

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 14.112,89

        Satış: 14.468,49

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.314,27

        Satış: 28.848,50

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış:2.411,94

        Satış: 3.378,38

