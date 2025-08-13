Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam YKS tercih yapma ekranı: YKS tercihleri ne zaman bitiyor, saat kaçta, üniversite tercihi nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?

        YKS tercih yapma ekranı: YKS tercihleri ne zaman bitiyor, saat kaçta, üniversite tercihi nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?

        Üniversite tercihinde bulunmak isteyenler için YKS tercih ekranı bugün son gün. Üniversite tercihinde bulunanlar YKS tercih sonuçları için gün sayarken henüz tercih yapmayanlar YKS tercihleri nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. 21-22 Haziran'da uygulanan üniversite sınavı YKS ardından tercih süreci başlamıştı. YKS yerleştirme işlemlerinde adayların sınavdan elde ettikleri puanlar, başarı sıralamaları ve tercih sırası belirleyici olacak. Peki YKS tercihleri ne zaman bitiyor, saat kaçta, üniversite tercihi nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2025 - 12:01 Güncelleme: 13.08.2025 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ÖSYM tarafından bugün YKS tercih süresi sona erecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemlerinde bulunmayanlar ‘’YKS tercihi ne zaman bitecek ve kaç tercih hakkı var?’’ sorusuna yanıt arıyor. Toplamda 24 tercih hakkı bulunan üniversite adayları tercihlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden tamamlamaya çalışıyor. Tercihler sonrası ise üniversite kayıtları başlayacak. Peki YKS tercihleri ne zaman bitiyor, saat kaçta, tercih süresi kaç gün oldu? YKS tercihleri nasıl yapılır? İşte YKS tercih ekranı ve süresi

        2

        YKS TERCİHLERİNDE SON GÜN!

        2025 YKS tercih dönemi 1 Ağustos itibarıyla ÖSYM AİS sistemi üzerinden başladı. Tercihlerde bugün son gün. Adaylar 13 Ağustos itibarıyla tercih başvurularını tamamlamış olacak. 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak tercih başvuruları ÖSYM AİS sistemi üzerinden saat 23.59 itibarıyla son bulacak.

        YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

        Üniversite tercihlerinde bulunan adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak tercihlerini gerçekleştirebilirler.

        YKS TERCİH BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

        Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt dönemi başlayacak. Kazanan adaylar belirlenen tarihler arasında, ilgili üniversitelere e-kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

        E-kayıt yaptıramayan adaylar ise üniversitelere şahsen başvurabilecek.

        YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tercih sonuçlarına dair henüz resmi bir tarih vermedi. Ancak önceki yılların açıklanma takvimine bakıldığında sonuçların iki hafta içerisinde duyurulması bekleniyor.

        Adaylar, sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecekler.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Balıkesir beşik gibi... 1235 artçı normal mi?
        Balıkesir beşik gibi... 1235 artçı normal mi?
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        O görüntü dosyaya girdi! Çarpan kaptan gemiyi incelemiş!
        O görüntü dosyaya girdi! Çarpan kaptan gemiyi incelemiş!
        Trump acil durum ilan etti: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
        Trump acil durum ilan etti: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
        Yeni Zelanda Başbakanı: Netanyahu aklını kaybetti
        Yeni Zelanda Başbakanı: Netanyahu aklını kaybetti
        Ülke puanında son durum!
        Ülke puanında son durum!
        Avrupa, "Trump belirsizliğinden" çekiniyor
        Avrupa, "Trump belirsizliğinden" çekiniyor
        F.Bahçe'den 27 yıl sonra bir ilk!
        F.Bahçe'den 27 yıl sonra bir ilk!
        Biri sönüyor diğeri başlıyor... İki kentimiz yanıyor!
        Biri sönüyor diğeri başlıyor... İki kentimiz yanıyor!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        Grok yeniden açıldı
        Grok yeniden açıldı
        İşsizlik maaşında 5 yılın rekoru
        İşsizlik maaşında 5 yılın rekoru
        Soğuk Savaş'tan Alaska'ya
        Soğuk Savaş'tan Alaska'ya
        Bebeklerin ilk sene kaçınması gereken 5 gıda!
        Bebeklerin ilk sene kaçınması gereken 5 gıda!
        "Feyenoord'un hayallerini bitirdi"
        "Feyenoord'un hayallerini bitirdi"
        Sevgiliye hava atmanın en ucuz yolu
        Sevgiliye hava atmanın en ucuz yolu
        Marmara ve Ege'de fırtına, Doğu Karadeniz'de yağmur var
        Marmara ve Ege'de fırtına, Doğu Karadeniz'de yağmur var
        Antalya'nın 'turkuaz sularına saklanan deniz mağarası'
        Antalya'nın 'turkuaz sularına saklanan deniz mağarası'
        Mal varlığına göz dikildi
        Mal varlığına göz dikildi