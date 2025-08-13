YKS tercih yapma ekranı: YKS tercihleri ne zaman bitiyor, saat kaçta, üniversite tercihi nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?
Üniversite tercihinde bulunmak isteyenler için YKS tercih ekranı bugün son gün. Üniversite tercihinde bulunanlar YKS tercih sonuçları için gün sayarken henüz tercih yapmayanlar YKS tercihleri nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. 21-22 Haziran'da uygulanan üniversite sınavı YKS ardından tercih süreci başlamıştı. YKS yerleştirme işlemlerinde adayların sınavdan elde ettikleri puanlar, başarı sıralamaları ve tercih sırası belirleyici olacak. Peki YKS tercihleri ne zaman bitiyor, saat kaçta, üniversite tercihi nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?
ÖSYM tarafından bugün YKS tercih süresi sona erecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemlerinde bulunmayanlar ‘’YKS tercihi ne zaman bitecek ve kaç tercih hakkı var?’’ sorusuna yanıt arıyor. Toplamda 24 tercih hakkı bulunan üniversite adayları tercihlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden tamamlamaya çalışıyor. Tercihler sonrası ise üniversite kayıtları başlayacak. Peki YKS tercihleri ne zaman bitiyor, saat kaçta, tercih süresi kaç gün oldu? YKS tercihleri nasıl yapılır? İşte YKS tercih ekranı ve süresi
YKS TERCİHLERİNDE SON GÜN!
2025 YKS tercih dönemi 1 Ağustos itibarıyla ÖSYM AİS sistemi üzerinden başladı. Tercihlerde bugün son gün. Adaylar 13 Ağustos itibarıyla tercih başvurularını tamamlamış olacak. 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak tercih başvuruları ÖSYM AİS sistemi üzerinden saat 23.59 itibarıyla son bulacak.
YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Üniversite tercihlerinde bulunan adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak tercihlerini gerçekleştirebilirler.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt dönemi başlayacak. Kazanan adaylar belirlenen tarihler arasında, ilgili üniversitelere e-kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.
E-kayıt yaptıramayan adaylar ise üniversitelere şahsen başvurabilecek.
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tercih sonuçlarına dair henüz resmi bir tarih vermedi. Ancak önceki yılların açıklanma takvimine bakıldığında sonuçların iki hafta içerisinde duyurulması bekleniyor.
Adaylar, sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecekler.