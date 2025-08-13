Altın fiyatları yükselişte! 13 Ağustos 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Yeni haftanın üçüncü gününde canlı altın fiyatları düştü mü yükseldi mi merak konusu olurken ABD Başkanı Donald Trump'ın altın külçelerine gümrük vergisi uygulanmayacağını açıklamasıyla altın fiyatı hareketlendi. En son altının ons fiyatı 3,345 dolardan, gram altın 4.382,18 liradan işlem gördü. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 13 Ağustos 2025 Çarşamba altın fiyatları alış-satış tablosu…
Giriş: 13.08.2025 - 07:32 Güncelleme: 13.08.2025 - 07:32
Altın fiyatları 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump, altın ithalatına gümrük vergisi uygulanmayacağını bildirmesinin ardından altında hareketlilik başladı. Trump'ın tarifeler konusundaki aldığı kararların küresel büyüme ve enflasyon üzerindeki etkilerine ilişkin belirsizliklerden dolayı güvenli liman varlıklara talebin artmasıyla altın fiyatlarında yükselişler görülüyor. Peki 13 Ağustos 22 ayar bilezik, tam, yarım, ons, cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte, canlı altın fiyatları son durum
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.341,64
Satış: 3.343,10
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.391,0120
Satış: 4.391,5360