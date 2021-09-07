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Altın fiyatlarında hafif düşüş

Altının ons fiyatı hafif bir gerilemeyle 1.821 dolara düşerken gram altın da 485 liranın altına çekildi

Altın fiyatlarında hafif düşüş
HABERTURK.COM

Geçen hafta ABD'de beklenenden olumsuz gelen istihdam verisiyle yönünü yukarı çeviren altın, bu hafta daha saki bir seyir izliyor.

Altının ons fiyatı günlük yüzde 0.2 düşüşle 1.821 dolara geriledi.

Gram altın da benzer şekilde yüzde 0.1'lik düşüşle 485 liranın altına düştü.

VAKA SAYILARI TAKİP EDİLİYOR

Piyasalar ekonomik veriler ve başta Fed olmak üzere merkez bankalarından gelecek açıklamaları takip ederken diğer yandan koronavirüs vakalarını da endişeli gözlerle seyretmeye devam ediyor.

Dün İngiltere'de 41 bini, ABD'de ise 39 bini aşkın yeni vaka tespit edildi. Aşılama çalışmaları sürse de artan vakalar olası kapanmaları gündeme getirebilir. Bu da küresel ekonomik toparlanmayı yavaşlatabilir.

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