Altının ons fiyatı, rekor kıran yükselişin ardından gelen kar satışlarıyla yüzde 7'den fazla düştü. Değerli metalin ons fiyatı, ABD ve İran arasındaki gerilime ilişkin endişelerin artmasının ardından bugün yatırımcılardan gelen kâr satışlarıyla yüzde 7'den fazla değer kaybederek 5 bin doların altında indi. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte,1 Şubat 2026 Pazar altın fiyatları