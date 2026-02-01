Habertürk
        Altın fiyatlarında sert düşüş! 1 Şubat 2026 Pazar gram, çeyrek, altın ons, Cumhuriyet, tam, yarım, ziynet altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında sert düşüş! 1 Şubat 2026 Pazar gram ve çeyrek altın ne kadar?

        Altın fiyatları rekor yükselişlerin ardından düşüşe geçti. Altının ons fiyatı gün içinde yüzde 7'yi bulan düşüşle 5 bin dolar seviyesinin altına geriledi. Yaşanan jeopolitik gelişmeler ile ABD-İran arasındaki gerilime ilişkin endişelerin artmasıyla birlikte rekor seviyeleri gören altın fiyatları, kar satışlarının gelmesiyle haftanın son gününde sert düşüş yaşadı. Yeni yıldan bu yana 600 dolar artan altının ons fiyatı 5 bin doların altına geriledi. Altının ons fiyatı hafta içinde 5 bin 600 dolar seviyelerini görerek rekor kırmıştı. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte,1 Şubat 2026 Pazar altın fiyatları

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2026 - 07:26 Güncelleme: 01.02.2026 - 07:26
        1

        Altının ons fiyatı, rekor kıran yükselişin ardından gelen kar satışlarıyla yüzde 7'den fazla düştü. Değerli metalin ons fiyatı, ABD ve İran arasındaki gerilime ilişkin endişelerin artmasının ardından bugün yatırımcılardan gelen kâr satışlarıyla yüzde 7'den fazla değer kaybederek 5 bin doların altında indi. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte,1 Şubat 2026 Pazar altın fiyatları

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.786,60

        Satış: 6.788,96

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.887,31

        Satış: 4.901,16

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 10.858,56

        Satış: 11.099,95

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 43.434,24

        Satış: 44.264,04

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 47.189,00

        Satış: 47.849,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 21.649,25

        Satış: 22.199,91

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 43.434,24

        Satış: 44.264,04

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 47.964,15

        Satış: 49.286,21

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.005,53

        Satış: 5.271,90

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.604,49

        Satış: 6.954,31

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 117.610,00

        Satış: 119.715,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
