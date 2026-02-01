Altın fiyatlarında sert düşüş! 1 Şubat 2026 Pazar gram ve çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları rekor yükselişlerin ardından düşüşe geçti. Altının ons fiyatı gün içinde yüzde 7'yi bulan düşüşle 5 bin dolar seviyesinin altına geriledi. Yaşanan jeopolitik gelişmeler ile ABD-İran arasındaki gerilime ilişkin endişelerin artmasıyla birlikte rekor seviyeleri gören altın fiyatları, kar satışlarının gelmesiyle haftanın son gününde sert düşüş yaşadı. Yeni yıldan bu yana 600 dolar artan altının ons fiyatı 5 bin doların altına geriledi. Altının ons fiyatı hafta içinde 5 bin 600 dolar seviyelerini görerek rekor kırmıştı. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte,1 Şubat 2026 Pazar altın fiyatları
Altının ons fiyatı, rekor kıran yükselişin ardından gelen kar satışlarıyla yüzde 7'den fazla düştü. Değerli metalin ons fiyatı, ABD ve İran arasındaki gerilime ilişkin endişelerin artmasının ardından bugün yatırımcılardan gelen kâr satışlarıyla yüzde 7'den fazla değer kaybederek 5 bin doların altında indi. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte,1 Şubat 2026 Pazar altın fiyatları
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.786,60
Satış: 6.788,96
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.887,31
Satış: 4.901,16
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.858,56
Satış: 11.099,95
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 43.434,24
Satış: 44.264,04
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 47.189,00
Satış: 47.849,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 21.649,25
Satış: 22.199,91
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 43.434,24
Satış: 44.264,04
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 47.964,15
Satış: 49.286,21
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.005,53
Satış: 5.271,90
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.604,49
Satış: 6.954,31
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 117.610,00
Satış: 119.715,00