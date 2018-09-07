Altın fiyatları son dakika: Sert düşüş sonrası gram altın çeyrek altın fiyatları sorun durum - 7 Eylül

Altın fiyatları öğle saatleri itibariyle sert düşüşe geçti. Dolar kurundaki sert düşüşün de etkisiyle birlikte Altın fiyatları öğle saatlerinde yüzde 2'ye yakın değer kaybına uğradı. Güne 253 liradan başlayan gram altın fiyatı 249 lira seviyesine kadar geriledi. Gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte 7 Eylül güncel altın fiyatları...