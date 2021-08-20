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Altın fiyatları bu hafta kararsız bir seyir izledi. Altının ons fiyatı haftaya 1.779 dolardan başladı. Zaman zaman aşağı ve yukarı yönlü sarkmalar olsa da 1.780-1.800 dolar aralığında hareket etti.

Altının ons fiyatı bu sabah ise günlük yüzde 0.3 yükselişle 1.785 dolara çıktı. Fed'in mevcut para politikasını şimdilik değiştirmeyeceğinin anlaşılması doların güçlenmesine yol açtı. Bu durum da altın fiyatlarında aşağı yönlü bir baskıya yol açtı.

GRAM ALTIN DOLARLA YÜKSELDİ

Buna karşılık dünyada artan koronavirüs vakaları sebebiyle oluşan belirsizlik kısmen altına talebin yükselmesine yol açtı. Ters yönlü hareketlere yol açan bu gelişmelerle altının ons fiyatı bu hafta görece yatay bir seyir izledi.

Ancak dolar/TL'de yaşanan hareketlilikle gram altında dün önemli bir yükseliş yaşandı. Geçen hafta 474 liraya kadar gerileyen gram altın bu sabah 490 lirayı gördü.