Altın Koza 'Orhan Kemal Emek Ödülleri'nin sahipleri belirlendi

Adana Büyükşehir Belediyesince 22-28 Eylül'de gerçekleştirilecek 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamındaki Orhan Kemal Emek Ödülleri'nin sahipleri açıklandı.

Festival komitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yazar Orhan Kemal'in adına düzenlenen ödüller, bu yıl yönetmen ve yapımcı Biket İlhan, yönetmen Yaşar Seriner ve oyuncu Mahmut Cevher'e verilecek.

Ödüller, 22 Eylül Pazartesi günü düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek.

İzmir doğumlu yönetmen ve yapımcı Biket İlhan, uzun yıllar öğretmenlik yaptıktan sonra Selim İleri’nin yönlendirmesiyle sinemaya adım attı. Fevzi Tuna'nın Seni Kalbime Gömdüm (1982) filminde asistanlıkla başlayan serüveni, TRT yapımlarıyla yönetmenliğe taşındı.

Attilâ İlhan'ın romanından uyarladığı Sokaktaki Adam (1995) ile güçlü bir çıkış yaptı ve Ankara ve Antalya festivallerinde ödüller kazandı. Ardından gelen Kayıkçı (1999), Ayın Karanlık Yüzü (2005), Mavi Gözlü Dev (2007) ve Yarım Kalan Mucize (2013) gibi filmlerle toplumsal hafızaya dokundu, kadın yönetmen kimliğiyle farklı kuşaklara yol gösterdi.

YEŞİLÇAM'DAN GÜNÜMÜZE KÖPRÜ KURAN İSİM

Bursa doğumlu Mahmut Cevher, 1976'da Orhan Aksoy'un yönettiği Aile Şerefi ile başladığı sinema yolculuğunda kısa sürede sinemamızın unutulmaz aktörlerinden biri oldu. Yılanı Öldürseler (1981), Gazap Rüzgarı (1982), Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe (1983), Sokaktan Gelen Kadın (1984) gibi filmlerle dönemin hafızasında iz bıraktı.

1990'lardan itibaren televizyon ekranına da taşan kariyerinde, Kurtuluş, Çiçek Taksi ve Gurbet Kadını gibi çok izlenen dizilerle geniş kitlelere ulaştı. Samimiyeti, doğallığı ve üretkenliğiyle hem Yeşilçam'dan günümüze bir köprü kurmuş, hem de sinemamızda kalıcı bir yer edindi.

GENİŞ KİTLELERİN HAFIZASINDA YER EDİNDİ

Adana doğumlu yönetmen Yaşar Seriner, sinema yolculuğuna Tunç Başaran'ın Demir Yumruk: Devler Geliyor (1970) filminde reji asistanı olarak başladı. Yeşilçam'ın verimli döneminde yönetmen yardımcılığının ardından Güneşten de Sıcak (1978), Çocuklar Çiçektir (1983), Dil Yarası (1984), Sevgi Çıkmazı (1986) ve Hain Geceler (1998) gibi filmleri yönetti.

Sinemadaki üretimini televizyona da taşıyan Seriner, geniş kitlelerin hafızasında yer eden Çiçek Taksi, Cennet Mahallesi ve Akasya Durağı gibi dizilerle de kuşaklar arası bir iz bıraktı. Sinemamızdan televizyona uzanan üretkenliği ve uzun soluklu katkılarıyla belleğimizde yer etti.