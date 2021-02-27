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Altın Küre Ödülleri Gain'de

78. Altın Küre Ödül Töreni canlı yayını bu yıl yalnızca GAİN'de! Tören 28 Şubat Pazar gününü 1 Mart pazartesiye bağlayan gece, Türkiye saatiyle 04.00'te bir kez daha Amerikalı yazar, komedyen ve oyuncu Tina Fey ile yine Amerikalı oyuncu Amy Poehler sunumuyla başlayacak. Dişli adaylar ve sükse yapan yapımlarla merak uyandıran ödül törenini, Yekta Kopan ve Zeynep Üner yorumlayacak

Altın Küre Ödülleri Gain'de

Sinema ve televizyon dünyasının en iyilerini takip edenler, Altın Küre heyecanını bu yıl GAİN'de yaşayacak. Canlı olarak Türkiye'de yalnızca GAİN'de izlenebilecek olan 78. Altın Küre Ödül Töreni, 28 Şubat Pazar gününü 1 Mart Pazartesi'ye bağlayan gece saat 04.00'de Tina Fey ve Amy Poehler'in sunumuyla başlayacak. Kültür sanat dünyasının önemli ismi sunucu Yekta Kopan ile GAİN Moda ve Lifestyle İçerik Direktörü Zeynep Üner, ödül törenini GAİN izleyicisi için yorumlayacak.

Bu seneye kadın yönetmenler damga vuruyor

78. Altın Küre Ödülleri'nde en çok konuşulan konulardan biri bu kez En İyi Yönetmen dalında adayların 3'ünün kadın olması. Bugüne kadar söz konusu kategoride sadece 8 kadının aday gösterildiği düşünüldüğünde, bu oldukça dikkat çeken bir detay. Üstelik eleştirmenlerin ödül için favorisi de, Nomadland ile Chloé Zhao. Tabii, senaryosunu babası Jack Fincher'ın yazdığı, bu senenin en çok adaylık toplayan yapımı olan "Mank" ile David Fincher bir sürpriz yapmazsa.

Bol adaylıklarıyla Nomadland ve The Father favoriler arasında

Bu senenin film kategorilerinde rekabet bir hayli sıkı olacağa benziyor. Drama Dalında En İyi Film dalında, her ikisi de 4'er adaylık alan, hem yurtiçinde hem yurtdışında çok övülen Nomadland ile Türkiye'de halen izlenemeyen ancak favoriler arasında gösterilen The Father öne çıkıyor. Müzikal/Komedi Dalında En İyi Film kategorisinde ise, çoktan efsaneleşmiş Broadway müzikalinden yola çıkan Hamilton en dikkat çekici yapım durumunda.

En İyi Oyuncu kategorilerinde yıldızlar göz kamaştırıyor

Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde, Nomadland'deki performansıyla Frances McDormand pek çok eleştirmenin favorisi. Aynı kategorinin erkek adayları arasında seçim yapmak ise Altın Küre jürisi için daha zor olacağa benziyor. Burada Sound of Metal'deki performansıyla Riz Ahmed ve The Father'daki oyunculuğuyla çok övülen Anthony Hopkins öne çıkıyor. Bununla birlikte, Ma Rainey's Black Bottom'ın hayatını kaybeden oyuncusu Chadwick Boseman'e bir selam gönderilmesi de olası. Müzikal/ Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu adayları içerisinde Hamilton'daki performansıyla Lin-Manuel Miranda, Sacha Baron Cohen, Dev Patel, James Corden ve Andy Samberg gibi oldukça ünlü isimlerin arasında favori olarak görülüyor.

Animasyonda yarışı Soul mu kazanacak?

Bunların yanı sıra, Animasyon kategorisinde tüm dünyada çok sevilen ve ses getiren Soul ile görselliği, hikayesi ve anlatımıyla kendine hayran bırakan Wolfwalkers en çok dikkat çeken adaylardan.

Televizyonda dişli adaylar, kıyasıya rekabet

Drama Dalında En İyi TV Dizisi adaylarının hepsi çok dişli ancak daha önce Altın Küre kaldırmış veya aday gösterilmiş The Crown ve Ozark'ın yanı sıra, bu sene çok konuşulan Mandalorian bir adım önde gibi görünüyor. Yine Müzikal/Komedi Dalında En İyi TV dizisi adayları Schitt's Creek, Ted Lasso ve Emily in Paris, bir öngörüde bulunmayı zorlaştıran, iyi yapımlar. Tüm dizi/film yazarlarının tavsiyesi olan ve Jane Levy'nin başrolünde olduğu Zoey's Extraordinary Playlist ile en iyi komedi/müzikal kadın dalında iddialı isimlerden. En iyi mini dizi adayları kategorisinde ise yarış The Queen's Gambit ve Normal People arasında yaşanacak gibi duruyor. Tüm dünyada büyük sükse yaratan The Queens Gambit belki biraz daha şanslı olabilir.

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