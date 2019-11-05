Altın maske nedir, faydaları nelerdir? Evde nasıl uygulanır?

İlk kez Japonya’da uygulanmaya başlanmış yüksek maliyeti olan bir maske türüdür. Ülkemizde genellikle kaliteli güzellik salonlarında uygulanmaktadır. Altın maske; altından yapılan folyo veya jelatin ile cilde yapılmaktadır. Altın maskesini hazır olarak satında alabilir. Evde kendinizde yapabilirsiniz. Tamamen ekonomik durumunuzla doğru orantılı bir uygulamadır.

Altın Maskenin Faydaları Nelerdir?

Cildin sıkılaşmasını sağlamaktadır.

Kırışık oluşumlarını önlerken, var olan çizgilerin düzelmesine yardımcı olmaktadır.

Altın içeriğinde bulunan maddeler sayesinde cildin nemini koruyarak, elastik yapısını bozmamaktadır.

Ciltteki hücrelerin ölmesini engellemekte ve ölü hücreleri canlandırmaktadır.

Yaşlanmayı yavaşlatıyor ve en aza indirmektedir.

Altın Maske sadece yüze değil, el, gerdan ve boyun bölgesine de uygulanabilmektedir.

Cilt rengini açmaktadır ve cildi yumuşatmaktadır.

Maskenin uygulanması yaklaşık 1- 1,5 saat sürmektedir.

Altın Maskesini evde uygulamak istersenizeğer;