Altın maske nedir, faydaları nelerdir? Evde nasıl uygulanır?

İlk kez Japonya’da uygulanmaya başlanmış yüksek maliyeti olan bir maske türüdür. Ülkemizde genellikle kaliteli güzellik salonlarında uygulanmaktadır. Altın maske; altından yapılan folyo veya jelatin ile cilde yapılmaktadır. Altın maskesini hazır olarak satında alabilir. Evde kendinizde yapabilirsiniz. Tamamen ekonomik durumunuzla doğru orantılı bir uygulamadır.
Altın Maskenin Faydaları Nelerdir?
- Cildin sıkılaşmasını sağlamaktadır.
- Kırışık oluşumlarını önlerken, var olan çizgilerin düzelmesine yardımcı olmaktadır.
- Altın içeriğinde bulunan maddeler sayesinde cildin nemini koruyarak, elastik yapısını bozmamaktadır.
- Ciltteki hücrelerin ölmesini engellemekte ve ölü hücreleri canlandırmaktadır.
- Yaşlanmayı yavaşlatıyor ve en aza indirmektedir.
- Altın Maske sadece yüze değil, el, gerdan ve boyun bölgesine de uygulanabilmektedir.
- Cilt rengini açmaktadır ve cildi yumuşatmaktadır.
- Maskenin uygulanması yaklaşık 1- 1,5 saat sürmektedir.
Altın Maskesini evde uygulamak istersenizeğer;
- 1 yemek kaşığı sarı veya beyaz altın tozuna krem kıvamını alıncaya kadar temiz su ilave edin.
- Boynunuzda dahil tüm yüzünüze maske halinde kapatın.
- Kuruduktan sonra kalıp şeklinde çıkarın.
- Ayda 1 kere uygulayabilirsiniz.
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