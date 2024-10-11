'Altın oran'a göre dünyanın en yakışıklı 10 erkeği seçildi

Dr. De Silva, listede 10. sırada yer alan Shah Rukh Khan için ise "Bollywood'un kralı, son otuz yıldır Hindistan'ın en büyük yıldızlarından biri oldu. 58 yaşında olmasına rağmen hâlâ çok etkileyici görünüyor ve harika bir şekilde yaşlanıyor. Dudakları ve kare şeklindeki çenesi için çok yüksek puanlar aldı ancak burnunun şekli nedeniyle daha yüksek bir sırayı kaçırdı" dedi.