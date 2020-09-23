Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerNedir
ABONE OL

Altın otu nedir? Altın otu faydaları nelerdir?

Altın otu adını altını andıran renginden ve dalından koparılıp kurutulmasına rağmen renginin solmamasından alır. Besin içeriğiyle şifa deposu olan altın otu, pek çok hastalığa iyi gelir. Peki altın otu nedir? Altın otunun faydaları nelerdir? İşte altın otunun hastalıklara karşı mucizevi etkisi

Altın otu

Altın otu halk arasında güneş çiçeği olarak da bilinir. Bilimsel adı Helichrysum Arenarium 'dur. Diğer bilinen isimleri; dalakotu, mayasılotu, helichrysum italicum, aspleniaceae’dir. Aktarlarda faydalı bir bitki olarak satılmasına rağmen, görüntüsü nedeniyle süs bitkisi olarak da yaygın kullanılır. Altın otundan, çay ve yağ üretilir. Bu yağ, başta kozmetik olmak üzere pek çok farklı alanda kullanılır. Altın otu genellikle kayalıkların etrafında yetişir, bu sebeple yüksek dağlarda çok sık görülür. Aslında Avrupa'da yetişen ve kökenleri Avrupa olan bir bitki olmasına rağmen Anadolu'da da yaygın olarak kullanılan, son yıllarda ülkemizde fazlasıyla rağbet gören bir bitkidir. İçerisinde ki P vitamini ve diğer zengin mineraller sayesinde günlük yaşantıda tüketilen besinlerin karşılaşamadığı bazı eksikleri kapatmakta büyük faydası vardır. Altın otu; daha çok mide dostu oluşuyla, sindirimi kolaylaştırması, basura, eklem ağrılarına iyi gelmesi ile bilinen harika bir bitkidir. Altın otun özellikleri; Diüretik / idrar söktürücü, kabız yapıcı, gaz söktürücü, safra çıkarıcıdır. Altın otunun önerildiği hastalıklar ise; sarılık, karaciğer sirozu, nevralji, cinsi iktidarsızlık (impotensi),raşitizm, kulak çınlaması, kulağın ağır işitmesi, romatizma, siyatik, safrakesesi iltihabı ve kum, mesane ve böbreklerde iltihap, ağrılı idrar zorluğu, düşük tansiyon, kan tükürme, egzama.

Altın Otunun Faydaları Nelerdir?

Altın otu prostat ve böbrek sorunları olanlar için harika bir bitkidir. Yoğun idrar söktürücü, idrar yolları düzenleyici etkisi bulunmaktadır. Böbrekler üzerinde büyük etkisi olduğu için insanlarda zayıflama çayı olduğuna dair bir algı da vardır. Bu algının asıl nedeni ise altın çayının, böbrekleri çalıştırarak idrar çıkışını arttırmasıdır.

Vücuttan idrar çıkışı olması su kaybına sebep olur ve buna bağlı olarak da 1- 2 kilo kayıp yaşanabilir. Fakat bu kayıp kesinlikle kalıcı değil sadece bir yanılgıdır. Böbreklerde oluşan kum, taşların dökülmesinde, idrar yolu iltihaplarının giderilmesinde büyük fayda sağlar. Ayrıca mideye iyi gelerek gastrit gibi mide yanması oluşturan problemlere iyi gelir. Zaten altın otu ile ilgili araştırma yaptığınızda, karşılaştığınız ilk cümle "mide dostu" olacaktır. Bunlardan başka; hemoroit tedavisinde, safra ve pankreas salgısını artırmada, romatizma ve kireçlenme gibi ağrılarda da altın otunun belirgin yararları vardır. Ayrıca varis gibi problemlere de iyi gelmektedir. Altın otu yağı; egzama, siğil gibi vücuttaki yaralara sürüldüğünde büyük iyileşme görülmektedir. Yağ ayrıca kozmetik ürünü olarak kullanılır; cilt nemlendirmesi ve sıkılaştırması gibi özelliklerinden yararlanılır.

Altın otunun faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Mide ekşimesi, yanması gibi problemlerin yanında gastrite iyi gelir. Mide özsuyunu artırır.
  • Sindirim sistemini ve bağırsak fonksiyonlarını düzenler.
  • Prostata iyi gelir.
  • Basur tedavisine yardımcıdır.
  • Böbrek dostudur. Bu organda oluşan taş, kum benzeri yapıların vücuttan atılmasını sağlar.
  • İyi bir idrar söktürücüdür.
  • Sağlıklı şekilde zayıflamak isteyenlere günde 2-3 fincan içebilirler.
  • Düzenli tüketildiğinde tokluk hissini artırır. Bu da yine zayıflamak isteyen kişiler için uygun bir özelliktir.
  • İdrar yolları enfeksiyonlarını önler.
  • Safra ve pankreas salgısını artırır.
  • Eklem ağrıları, kas ağrıları, romatizma ve kireçlenme gibi sağlık sorunlarına iyi gelir.
  • Vücuttaki iltihapların atılmasını sağladığı gibi oluşumunu da önler.
  • Sağlıklı ve parlak bir cilde sahip olmak isteyenlerin düzenli olarak içmesi gerekmektedir. Çünkü altın otu cildin hem sıkılaşmasını hem de nemlenmesini sağlar.
  • Düzenli olarak altın otu çayı tüketiminin varis oluşumunu önlediği, var olan varislerin de görünümünü hafiflettiği düşünülmektedir.

Altın Otu Nasıl Tüketilir?

Altın otu en sık çay olarak kullanılır. Şemsiye şeklinde uzanan çiçekleri olan bitki, dallarından kesilerek toplanır. Dalları ile birlikte kurutulur ve daha sonrasında tamamen nemsiz bir ortamda kuruyan çiçekler dalın üzerinden toplanır. Kopartılan bu çiçekler ya cam bir kavanoz içerisinde ya da temiz bir bez torba içerisinde muhafaza edilmelidir. 1 bardak suyun içine 3 ya da 4 çiçek konulacak şekilde kaynar suyun içerisinde demlenir. 10 - 15 dakika kadar demlendikten sonra çiçekler süzülür, acımsı tadı yok etmek için bal ile ilave edile bilinir.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beden dilinde burun ve ağız hareketlerinin anlamı nedir?
NEDİRBeden dilinde burun ve ağız hareketleri ve anlamları
Kuşburnu bitkisinin faydaları ve zararları nelerdir?
NEDİRKuşburnunun yararları ve yan etkileri
Aba nedir? Kelime anlamı, tanımı ve kullanımı
NEDİRAba kelimesinin anlamı ve cümlelerde kullanımı
Abad ne demektir?
NEDİRAbad kelime anlamı ve tanımı
Antioksidan nedir, faydaları nelerdir?
NEDİRAntioksidanların işlevi ve yararları
5N1K nedir? 5N1K tekniği, anlamı ve açılımı
NEDİR5N1K tekniği, anlamı ve açılımı
Argan yağı nedir? Argan yağının saça faydaları nelerdir?
NEDİRSaçlar için argan yağı mucizesi
A.K.A ne demektir?
NEDİRA.K.A kısaltmasının açılımı ve anlamı
Kezzap nedir? Etkileri nelerdir?
NEDİRKezzap asidi, kullanım alanları ve olumsuz etkileri
Mandalinanın faydaları nelerdir?
NEDİRC vitamini deposu mandalinanın yararları

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X