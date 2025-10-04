Altın Portakal'da Ulusal Kısa Film Yarışması'nın jüri üyeleri açıklandı

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 24 Ekim-2 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalin hazırlıkları sürüyor.

Ezgi Esma Kürklü Pervaz

Festival kapsamında gerçekleştirilecek Ulusal Kısa Film Yarışması jüri üyeleri, senarist ve çevirmen Ezgi Esma Kürklü Pervaz, akademisyen ve belgesel yapımcısı İlkay Nişancı ile oyuncu ve yapım koordinatörü Vuslat Saraçoğlu'ndan oluşuyor.

Vuslat Saraçoğlu

Ön seçici kurulunu Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Senem Duruel Erkılıç, sinema yazarı ve program yöneticisi Okan Arpaç ve belgesel yapımcısı akademisyen Ayşegül Selenga Taşkent'in oluşturduğu "Ulusal Kısa Film Yarışması"nda, "Adako", "Akşam Yemeği", "Bimba", "Defne", "Eudaimonia", "Giderayak", "Kudret", "Ölüm Bizi Ayırana Dek", "Soğuk Beyaz" ve "Verdiğiniz Bilginin Doğruluğu İçin Teşekkür Ederiz" filmleri yer alıyor.

İlkay Nişancı

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller, 1 Kasım'da gerçekleştirilecek törende açıklanacak.