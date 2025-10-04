Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Altın Portakal'da Ulusal Kısa Film Yarışması'nın jüri üyeleri açıklandı

        Altın Portakal'da Ulusal Kısa Film Yarışması'nın jüri üyeleri açıklandı

        Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Ulusal Kısa Film Yarışması'nın jüri üyeleri belli oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 14:34 Güncelleme: 04.10.2025 - 14:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Altın Portakal'da Ulusal Kısa Film Yarışması'nın jüri üyeleri açıklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 24 Ekim-2 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalin hazırlıkları sürüyor.

        Ezgi Esma Kürklü Pervaz
        Ezgi Esma Kürklü Pervaz

        Festival kapsamında gerçekleştirilecek Ulusal Kısa Film Yarışması jüri üyeleri, senarist ve çevirmen Ezgi Esma Kürklü Pervaz, akademisyen ve belgesel yapımcısı İlkay Nişancı ile oyuncu ve yapım koordinatörü Vuslat Saraçoğlu'ndan oluşuyor.

        Vuslat Saraçoğlu
        Vuslat Saraçoğlu

        Ön seçici kurulunu Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Senem Duruel Erkılıç, sinema yazarı ve program yöneticisi Okan Arpaç ve belgesel yapımcısı akademisyen Ayşegül Selenga Taşkent'in oluşturduğu "Ulusal Kısa Film Yarışması"nda, "Adako", "Akşam Yemeği", "Bimba", "Defne", "Eudaimonia", "Giderayak", "Kudret", "Ölüm Bizi Ayırana Dek", "Soğuk Beyaz" ve "Verdiğiniz Bilginin Doğruluğu İçin Teşekkür Ederiz" filmleri yer alıyor.

        İlkay Nişancı
        İlkay Nişancı

        Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller, 1 Kasım'da gerçekleştirilecek törende açıklanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Altın Portakal
        #Ulusal Kısa Film Yarışması
        #jüri üyeleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri: Vatandaşlarımız ülkeye getiriliyor
        Dışişleri: Vatandaşlarımız ülkeye getiriliyor
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        Derbinin kaderini belirleyecek isimler!
        Derbinin kaderini belirleyecek isimler!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Üç büyük kentte yağış var... 5 bölgede sağanak!
        Üç büyük kentte yağış var... 5 bölgede sağanak!
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?