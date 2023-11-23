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        Haberler Ekonomi Altın ALTIN REKOR TAZELEDİ! Son dakika: Gram altın 1850 lira sınırını aştı! 23 Kasım çeyrek ve gram altın fiyatları - Altın Haberleri

        Altın fiyatları güne rekor seviyede başladı! 23 Kasım çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 23 Kasım Perşembe gününe rekor seviyede başladı. Geçtiğimiz gün 1850 lira sınırını aşarak rekor tazeliyen gram altın aynı seviyede güne devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar merakla "Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel ve altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2023 - 08:09 Güncelleme: 23.11.2023 - 08:09
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        1

        Altın fiyatları 23 Kasım Perşembe gününe rekor seviyede başladı. Hatırlanacağı gibi gram altın geçtiğimiz gün rekor tazleyirek 1850 lira sınırını aşmıştı. Bugün de aynı seviyede işlem görüyor. 23 Kasım Perşembe yani bugün altın alım satımı yapacaklar ve ekonomi gündemini takip edenler ise "Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte altın fiyatları 23 Kasım alış - satış tablosu...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.853,79

        1.854,10

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.997,63

        1.997,89

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.957,16

        3.022,33

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        11.828,62

        12.052,34

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.895,83

        6.044,66

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        11.828,62

        12.052,34

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        12.499,23

        12.810,60

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.046,63

        1.245,18

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.715,02

        1.817,34

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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