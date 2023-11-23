Altın fiyatları güne rekor seviyede başladı! 23 Kasım çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 23 Kasım Perşembe gününe rekor seviyede başladı. Geçtiğimiz gün 1850 lira sınırını aşarak rekor tazeliyen gram altın aynı seviyede güne devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar merakla "Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel ve altın fiyatları...
Altın fiyatları 23 Kasım Perşembe gününe rekor seviyede başladı. Hatırlanacağı gibi gram altın geçtiğimiz gün rekor tazleyirek 1850 lira sınırını aşmıştı. Bugün de aynı seviyede işlem görüyor. 23 Kasım Perşembe yani bugün altın alım satımı yapacaklar ve ekonomi gündemini takip edenler ise "Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte altın fiyatları 23 Kasım alış - satış tablosu...
GRAM ALTIN FİYATI
1.853,79
1.854,10
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.997,63
1.997,89
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.957,16
3.022,33
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
11.828,62
12.052,34
YARIM ALTIN FİYATI
5.895,83
6.044,66
ZİYNET ALTINI FİYATI
11.828,62
12.052,34
ATA ALTIN FİYATI
12.499,23
12.810,60
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.046,63
1.245,18
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.715,02
1.817,34