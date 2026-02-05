Altın sert düştü! Bugün 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Son iki gündür tepki alımlarıyla tutunmaya çalışan altın, bugün yeniden satış baskısı altına girdi. Sarı metal, jeopolitik risklerin azalması ve Çin'den gelen zayıf talep verileriyle sert düştü. Altının ons fiyatı 4.835 dolara geriledi. Ons altındaki kayıplar yurt içinde gram altın fiyatlarına da yansıdı. Dün 7 bin lirayı aşan gram altın, haftanın dördüncü işlem gününe 6 bin 760 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 5 Şubat 2026 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu!
Altın fiyatlarında yaşanan iniş ve çıkışlar yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Son iki gündür toparlanma eğilimi gösteren altında ibre yeniden tersine döndü. Özellikle Orta Doğu kaynaklı diplomatik gelişmeler ve Çin’den gelen zayıf talep verileri sarı metaldeki geri çekilmeyi hızlandırdı. Haftanın dördüncü işlem gününde altının onsu 5 bin doların, gramı ise 7 bin liranın altına geriledi. İşte, 5 Şubat 2026 güncel 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.760,1940
Satış: 6.762,1400
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.835,35
Satış: 4.838,31
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.807,8400
Satış: 11.045,8100
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 43.218,7100
Satış: 44.034,9100
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 47.156,00
Satış: 48.071,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 21.540,95
Satış: 22.086,93
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 43.182,23
Satış: 44.005,14
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 48.058,98
Satış: 49.383,38
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.002,94
Satış: 5.268,76
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.593,63
Satış: 6.942,77
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 117.462,00
Satış: 119.562,00