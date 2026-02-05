Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN SERT DÜŞTÜ! Bugün 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL? 5 Şubat canlı altın fiyatları alış-satış tablosu

        Altın sert düştü! Bugün 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Son iki gündür tepki alımlarıyla tutunmaya çalışan altın, bugün yeniden satış baskısı altına girdi. Sarı metal, jeopolitik risklerin azalması ve Çin'den gelen zayıf talep verileriyle sert düştü. Altının ons fiyatı 4.835 dolara geriledi. Ons altındaki kayıplar yurt içinde gram altın fiyatlarına da yansıdı. Dün 7 bin lirayı aşan gram altın, haftanın dördüncü işlem gününe 6 bin 760 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 5 Şubat 2026 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2026 - 21:25 Güncelleme: 05.02.2026 - 21:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın fiyatlarında yaşanan iniş ve çıkışlar yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Son iki gündür toparlanma eğilimi gösteren altında ibre yeniden tersine döndü. Özellikle Orta Doğu kaynaklı diplomatik gelişmeler ve Çin’den gelen zayıf talep verileri sarı metaldeki geri çekilmeyi hızlandırdı. Haftanın dördüncü işlem gününde altının onsu 5 bin doların, gramı ise 7 bin liranın altına geriledi. İşte, 5 Şubat 2026 güncel 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.760,1940

        Satış: 6.762,1400

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.835,35

        Satış: 4.838,31

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 10.807,8400

        Satış: 11.045,8100

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 43.218,7100

        Satış: 44.034,9100

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 47.156,00

        Satış: 48.071,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 21.540,95

        Satış: 22.086,93

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 43.182,23

        Satış: 44.005,14

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 48.058,98

        Satış: 49.383,38

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.002,94

        Satış: 5.268,76

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.593,63

        Satış: 6.942,77

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 117.462,00

        Satış: 119.562,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Zeydan Karalar tahliye edildi
        Zeydan Karalar tahliye edildi
        Galatasaray, Sacha Boey transferini resmen açıkladı!
        Galatasaray, Sacha Boey transferini resmen açıkladı!
        Epstein'in 'İsrail karşıtı ünlüler' listesinde yer aldılar
        Epstein'in 'İsrail karşıtı ünlüler' listesinde yer aldılar
        Beşiktaş kupada 1 puanı son anda kurtardı!
        Beşiktaş kupada 1 puanı son anda kurtardı!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        İzmir sağanak yağışa teslim
        İzmir sağanak yağışa teslim
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        "İran saldırmamızı istemiyor"
        "İran saldırmamızı istemiyor"
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?