ALTIN FİYATLARI 14 Haziran Çarşamba yani haftanın üçüncü iş gününe yatay seyirde başladı. Dolar TL kurundaki yükselişin de etkisiyle birlikte bin 500 lira sınırına kadar yükselen gram altın bin 475 lira seviyelerine çekildi. Çeyrek altın ise 2 bin 410 lira sınırında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış satış tablosu...

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