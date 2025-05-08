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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın yeniden yükselişte! 8 Mayıs 2025 Perşembe canlı altın alış-satış tablosu ile bugün gram, çeyrek, tam altın kaç lira oldu?

        Altın yeniden yükselişte! 8 Mayıs 2025 gram, çeyrek, tam, tam altın ne kadar?

        ABD ile Çin arasında yapılması beklenen ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserlik piyasalardaki risk iştahının artmasını sağladı. Çin'in zorunlu karşılık oranlarında indirime gitmesi ile ekonomiyi destekleme adımları da piyasalara olumlu yansırken, altın fiyatlarındaki son durum da merak ediliyor. Peki, bugün gram ve çeyrek altın kaç liradan alıcı buluyor? İşte, 8 Mayıs 2025 canlı altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2025 - 07:21 Güncelleme: 08.05.2025 - 07:21
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        1

        ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in üçüncü faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı. Fed'in yayımladığı karar metninde daha yüksek işsizlik ve daha yüksek enflasyon risklerinin arttığı belirtildi. Fed Başkanı Powell ise tarifelerin enflasyona etkisini görmek için henüz erken olduğunu söyledi. Peki, bu durum altın piyasasına nasıl yansıdı? İşte, 8 Mayıs 2025 altın fiyatlarında son durum...

        2

        ALTIN FİYATLARI YENİDEN YÜKSELİŞTE!

        Gram altın dün 4 bin 201 TL'den işlem görürken, bugün 4 bin 221 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 6 bin 726 liradan 6 bin 753 liraya yükseldi.

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.221,3920

        Satış: 4.221,8890

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.403,32

        Satış: 3.404,13

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.753,9600

        Satış: 6.902,5200

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.014,9100

        Satış: 27.524,5200

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27.724,00

        Satış: 27.932,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.467,85

        Satış: 13.807,18

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.020,13

        Satış: 27.529,91

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.127,38

        Satış: 28.837,29

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.328,56

        Satış: 3.286,95

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.879,41

        Satış: 4.088,24

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 68.884,00

        Satış: 69.938,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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