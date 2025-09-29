Altının ons fiyatı, zayıf dolar ve ABD’de hükümetin kapanması riskiyle rekor yeniledi

"Güvenli liman" varlıklardan olan altın, jeopolitik risklerin yanında hem artan belirsizlik hem ekonomilerdeki durgunluk endişesi hem de başta ABD olmak üzere dünya genelinde faiz oranlarının düşeceğine ilişkin değerlendirmelerin etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor.

Bugün altının ons fiyatı 3 bin 831 dolara ulaşarak rekor tazeledi.

Yeni yılın ilk gününe 2 bin 623 dolardan başlayan altının onsu, yılın başından bu yana 1208 dolar değer kazandı.

Altının ons fiyatı yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 46 arttı.

Analistler, Orta Doğu ve Ukrayna'daki jeopolitik gelişmelere ek olarak ABD’nin finansal istikrarına duyulan güvenin azalması ve bunun dolara duyulan güvene zarar vermesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) son faiz indirimi altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğini belirtti.

Donald Trump yönetiminin ekonomik politikaları, yüksek ulusal borç ve düşürülen kredi notu nedeniyle ABD devlet tahvillerine yönelik endişeler artarken şimdi ABD hükümeti federal kurumların büyük bir bölümünü felç edebilecek bir kapanma tehdidi ile karşı karşıya bulunuyor.