Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 11.134,63 %-0,15
        DOLAR 41,5790 %0,23
        EURO 48,8171 %0,44
        GRAM ALTIN 5.103,97 %1,56
        FAİZ 39,88 %0,10
        GÜMÜŞ GRAM 62,47 %1,38
        BITCOIN 112.178,00 %1,20
        GBP/TRY 55,9162 %0,35
        EUR/USD 1,1735 %0,27
        BRENT 68,93 %-1,71
        ÇEYREK ALTIN 8.344,87 %1,56
        Haberler Ekonomi Para Altının ons fiyatı, zayıf dolar ve ABD’de hükümetin kapanması riskiyle rekor yeniledi - Para Haberleri

        Altının ons fiyatı, zayıf dolar ve ABD’de hükümetin kapanması riskiyle rekor yeniledi

        ABD'nin borçlarına ilişkin endişelerle yatırımcıların dolara güvenlerini giderek kaybetmesi altının ons fiyatını rekor seviyeye taşıdı. Altının ons fiyatı 3 bin 831 dolara kadar çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 15:43 Güncelleme: 29.09.2025 - 15:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Altın rekor yeniledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        "Güvenli liman" varlıklardan olan altın, jeopolitik risklerin yanında hem artan belirsizlik hem ekonomilerdeki durgunluk endişesi hem de başta ABD olmak üzere dünya genelinde faiz oranlarının düşeceğine ilişkin değerlendirmelerin etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor.

        Bugün altının ons fiyatı 3 bin 831 dolara ulaşarak rekor tazeledi.

        Yeni yılın ilk gününe 2 bin 623 dolardan başlayan altının onsu, yılın başından bu yana 1208 dolar değer kazandı.

        Altının ons fiyatı yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 46 arttı.

        Analistler, Orta Doğu ve Ukrayna'daki jeopolitik gelişmelere ek olarak ABD’nin finansal istikrarına duyulan güvenin azalması ve bunun dolara duyulan güvene zarar vermesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) son faiz indirimi altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğini belirtti.

        REKLAM

        Donald Trump yönetiminin ekonomik politikaları, yüksek ulusal borç ve düşürülen kredi notu nedeniyle ABD devlet tahvillerine yönelik endişeler artarken şimdi ABD hükümeti federal kurumların büyük bir bölümünü felç edebilecek bir kapanma tehdidi ile karşı karşıya bulunuyor.

        ABD yasalarına göre Kongre, her yıl 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yılın tümüne ilişkin bütçeyi zamanında onaylayamazsa bu gerçekleşene kadar geçen sürenin geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.

        Bütçenin onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet, hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara vermek zorunda kalıyor.

        Bu süreçte hayati olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Kırşehir'de aile faciası!
        Kırşehir'de aile faciası!
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Marmara'da korkutan araştırma
        Marmara'da korkutan araştırma
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Danimarka'da askeri üs çevresinde dronlar görüldü
        Danimarka'da askeri üs çevresinde dronlar görüldü
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi