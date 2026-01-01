Altınköy Açık Hava Müzesi, başkentte köy kültürünün yaşayan adresi oldu

Altındağ Belediyesince hayata geçirilen ve Anadolu'nun geleneksel köy hayatını birebir yansıtan Altınköy Açık Hava Müzesi, doğal yaşamı tarihi dokusuyla birlikte sunarak her yaştan ziyaretçinin ilgisini çekiyor.

Müze, barındırdığı çok sayıda hayvan ve geleneksel yapılarla ziyaretçilerine adeta zamanda yolculuk imkanı sunuyor.

Altınköy Açık Hava Müzesi'nde yel değirmeni, asma köprü, köy bakkalı, gül bahçesi, ahşap ve taş mimarinin örneklerini yansıtan tarihi evler gibi birçok yapı yer alıyor. Bunun yanı sıra müze alanında keklik, kaz, tavus kuşu, ceylan ve inek gibi çeşitli hayvanlar bulunuyor. Ziyaretçiler, bu hayvanları doğal ortamlarında gözlemleyerek kırsal yaşamı yakından tanıma fırsatı buluyor.

Müzede her sabah sağılan ineklerden elde edilen taze süt, Osmaniye'nin dağlarından getirilen ve öğütülerek işlenen salep bitkisiyle bir araya getirilerek ziyaretçilere sunuluyor. Özellikle kış aylarında yoğun ilgi gören bu geleneksel lezzet, ziyaretçilere köy sofralarının tadını yaşatıyor.

Altınköy ayrıca yıl boyunca farklı illerden davet edilen zanaatkarlara ev sahipliği yaparak unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin yaşatılmasına da katkı sağlıyor. Şehir hayatının yoğun temposundan uzaklaşmak isteyen ziyaretçiler, Altınköy'de hem doğayla baş başa vakit geçiriyor hem de geleneksel köy yaşamını, üretim kültürünü ve el sanatlarını yerinde deneyimleme imkanı buluyor. "BÜTÜNCÜL BİR MÜZE ANLAYIŞI ALTINKÖY'DE SOMUTLAŞTIRILDI" Altınköy Açık Hava Müzesi Müdürü Dilek Kara Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Altınköy'ün Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin çalışmalarıyla 2016'da hayata geçirildiğini anımsatarak, buranın yalnızca bir müze alanı değil, çok yönlü bir kentsel dönüşüm ve kültürel kalkınma modeli olarak geliştirildiğini ifade etti. Yılmaz, Tiryaki'nin Türkiye'de müzeciliğin yalnızca kapalı sergi mekanlarıyla sınırlı kalmasının yarattığı eksikliği öngördüğünü belirterek, "Kültür, doğa, insan ve üretimi bir arada ele alan bütüncül bir müze anlayışı Altınköy'de somutlaştırıldı. Bu yönüyle Altınköy, hiçbir zaman yalnızca bir müze projesi olarak kurgulanmadı. Sosyal, kültürel ve çevresel boyutları olan örnek bir alan olarak ele alındı" dedi.