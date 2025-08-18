Aleyna Dalveren, altınlarına kavuştu

Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren, nisan ayında iş adamı Fatih Erdem ile dünyevine girmişti. İbrahim Tatlıses'in şarkı söylediği düğünde Dalveren'e kilolarca altın takı takıldı. Bunun yanı sıra çok sayıda pırlanta bileklik ve kolye de Aleyna Dalveren'in bileklerini ve boynunu süsledi.

Ne var ki Aleyna Dalveren ile Fatih Erdem'in evlilikleri düğünleri gibi parıltılı olmadı. Dalveren, evlendikten 4 ay sonra boşanma kararı aldı. Sosyal medya paylaşımında; "Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Hele ki onları saklayanların suratına tokat gibi... Zamanı var acelesi yok" diyerek Erdem'e göndermede bulunan Aleyna Dalveren, düğünde kendisine takılan takıların kendisi tarafından alındığını söyleyerek geri istedi.

Aleyna Dalveren, Fatih Erdem'in kontrolü altındaki takılarına kavuşarak şunları söyledi; "Yıkılmadım. Sadece biraz yoruldum ama dinlenince tekrar ışıldayacağım." Dalveren, ruhen ne zaman ışıldar bilinmez ama altınlarıyla sosyal medyada bir hayli ışıldadı.