Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Aleyna Dalveren, altınlarına kavuştu - Magazin haberleri

        Aleyna Dalveren, altınlarına kavuştu

        Aleyna Dalveren, evlendikten 4 ay sonra boşanma kararı aldı. Dalveren, kendisinin aldığını söylediği, düğünde takılan takıları, geri istemişti. O takılara kavuştu 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2025 - 08:32 Güncelleme: 18.08.2025 - 08:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Altınlarına kavuştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren, nisan ayında iş adamı Fatih Erdem ile dünyevine girmişti. İbrahim Tatlıses'in şarkı söylediği düğünde Dalveren'e kilolarca altın takı takıldı. Bunun yanı sıra çok sayıda pırlanta bileklik ve kolye de Aleyna Dalveren'in bileklerini ve boynunu süsledi.

        Ne var ki Aleyna Dalveren ile Fatih Erdem'in evlilikleri düğünleri gibi parıltılı olmadı. Dalveren, evlendikten 4 ay sonra boşanma kararı aldı. Sosyal medya paylaşımında; "Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Hele ki onları saklayanların suratına tokat gibi... Zamanı var acelesi yok" diyerek Erdem'e göndermede bulunan Aleyna Dalveren, düğünde kendisine takılan takıların kendisi tarafından alındığını söyleyerek geri istedi.

        Aleyna Dalveren, Fatih Erdem'in kontrolü altındaki takılarına kavuşarak şunları söyledi; "Yıkılmadım. Sadece biraz yoruldum ama dinlenince tekrar ışıldayacağım." Dalveren, ruhen ne zaman ışıldar bilinmez ama altınlarıyla sosyal medyada bir hayli ışıldadı.

        Düğünden 4 ay sonra boşanıyor
        Düğünden 4 ay sonra boşanıyor Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Aleyna Dalveren
        #altın
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Oğlu öldürülen baba: Bu ikinci Minguzzi olayı!
        Oğlu öldürülen baba: Bu ikinci Minguzzi olayı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        İsrail'de 1 milyonu aşkın kişi greve ve protestolara katıldı
        İsrail'de 1 milyonu aşkın kişi greve ve protestolara katıldı
        129 markadan 15'i ayakta kalacak
        129 markadan 15'i ayakta kalacak
        Beyaz Saray'da kritik görüşme
        Beyaz Saray'da kritik görüşme
        Zaniolo için flaş iddia: Ülkesine dönecek!
        Zaniolo için flaş iddia: Ülkesine dönecek!
        Dünyaca ünlü rolleri reddettiler!
        Dünyaca ünlü rolleri reddettiler!
        "Beşiktaş ruhunu gösterdik!"
        "Beşiktaş ruhunu gösterdik!"
        Akılalmaz ölüm! Kapısı açık minibüsten düştü!
        Akılalmaz ölüm! Kapısı açık minibüsten düştü!
        Beşiktaş uzatmalarda Eyüpspor'u yıktı!
        Beşiktaş uzatmalarda Eyüpspor'u yıktı!
        Sırları Hygge
        Sırları Hygge
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        "Beşiktaş'ın galibiyete çok ihtiyacı vardı!"
        "Beşiktaş'ın galibiyete çok ihtiyacı vardı!"
        Aidatlar kiralarla yarışıyor
        Aidatlar kiralarla yarışıyor
        Fruktoz insan vücuduna ne yapıyor?
        Fruktoz insan vücuduna ne yapıyor?
        Trump: Rusya konusunda büyük ilerleme
        Trump: Rusya konusunda büyük ilerleme
        İkiz telepatisi gerçekten var mı?
        İkiz telepatisi gerçekten var mı?
        Zelenskiy: Üçlü formatta çözülmeli
        Zelenskiy: Üçlü formatta çözülmeli
        Melania Trump'tan Putin'e mektup
        Melania Trump'tan Putin'e mektup