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Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: "Oyunumuz bize umut vermeye başladı"

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında 28 Kasım Pazar günü MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, son haftalardaki iyi oyunlarının kendilerine getirisi olacağına inandığını bildirdi.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu:

Eroğlu, yaptığı açıklamada, bu hafta konuk edecekleri MKE Ankaragücü'nün güçlü bir kadrosunun olduğunu söyledi. Son haftalardaki futbollarını skora yansıtamadıklarını kaydeden Eroğlu, "Oyunumuz bize umut vermeye başladı. Bir yerden sonra bu oyunun bize bir getirisi olacaktır. Kendi sahamızda birçok maçı iyi oynadık. İç sahada kazandığımız 3 maç var. Oyun sistemimizi en iyi şekilde uygulamak istiyoruz. Rakibin gücü belli ama kendi gücümüzü tekrar sahaya yansıtıp istediğimiz 3 puanla ayrılmak istiyoruz." dedi.

Öte yandan Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Sinan Bezircilioğlu ve yönetim kurulu üyeleri, İsmet Orhunbilge Tesisleri’ndeki antrenmanı ziyaret edip, teknik heyet ve futbolculara çiçek verip baklava ikram etti.

Sinan Bezircilioğlu, futbolculara hitaben yaptığı konuşmada, takımın başarılı olacağına inandığını belirterek, "Şu anda ligde istediğimiz sonuçları alamıyoruz ama tekrar toparlanıp istediğimiz sonuçları almaya başlayacağımıza inanıyorum." dedi.

Altınordu'da sakatlıkları bulunan isimlerden Şeref Özcan, Yusuf Can Esendemir, Altar Han Hidayetoğlu ve Anıl Doyuran'ın tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

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