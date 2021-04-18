Altun'dan "Avrupalı ırkçıların nefret ateşini İslam'ın barış mesajıyla söndürelim" çağrısı

Altun, sosyal medya hesabından İslam'a ve İslam'ın kutsallarına yönelik yapılan ırkçı söylem ve eylemlere ilişkin paylaşımda bulundu.

Fahrettin Altun, paylaşımında "Avrupalı ırkçılar 'özgürlük' ve 'demokrasi' gibi kavramların arkasına saklanarak Müslümanlara karşı şiddeti kışkırtıyor. Onlardan öncekiler de mutedillik göstermedi. Onlar da göstermiyor. Körükledikleri bu nefret ateşini İslam'ın barış mesajıyla söndürelim. Hayırlı Ramazanlar." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Avrupalı aşırı sağcı siyasilerin İslam, Kur'an-ı Kerim ve Müslümanlara ilişkin ırkçı açıklamalarının bulunduğu video da yer aldı.

Videoda, aşırı sağ hareketlerin Avrupa'da büyüyen bir sorun olduğu belirtilerek, bu ideolojinin ırkçılık, İslamofobi, yabancı düşmanlığı ve antisemitizmden beslendiği anlatılıyor.

Aşırı sağın AB genelinde artan popülaritesinin son derece endişe verici bir gelişme olduğu ifade edilen videoda, yıllar süren marjinalleşmeden sonra, nefretten ilham alan bu hareketin birçok Batı ülkesinde ana akım haline geldiği kaydediliyor. Videoda şu ifadeler yer alıyor:

"Fransa'da Marine Le Pen, yabancı düşmanı ve İslam karşıtı bir gündem güdüyor. Sokaklarda namaz kılan Müslümanları Fransa'daki Nazi işgali ile kıyasladı ve başörtüsünün yasaklanmasını önerdi.

Avusturya'nın sağcı popülist Özgürlük Partisi üyeleri İslamofobik görüşleri ile biliniyor ve sürekli olarak Müslümanları nefret söylemiyle hedef alıyorlar. Parti lideri Norbert Hofer, Kuran'ın Kovid-19'dan daha tehlikeli olduğunu söyledi.

İsveç'in üçüncü büyük partisi aşırı sağcı İsveç Demokratları, göçmen karşıtı söylemler üzerine kampanya yürütüyor. Parti lideri Jimmie Akesson, İslamcılığı zamanımızın Nazizmi ve Komünizmi olarak adlandırdı.

Kıbrıs'ta faaliyet gösteren ELAM, Kıbrıslı Türklere karşı birçok şiddet eyleminde bulunuyor ve Kıbrıs'taki Türk varlığını ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Hollanda'daki Geert Wilders ve onun Özgürlük Partisi de İslamofobik söylemlerle Müslümanları hedef alıyor. Wilders açıkça İslam karşıtı söylemlerinin propagandasını yapıyor. Ülkesindeki tüm camileri ve Kur'an-ı Kerim'i yasaklamaya çalışıyor. Ayrıca başörtüsü takan kadınlara vergi uygulanmasını ve Hollanda sınırlarının İslami göçmenlere kapatılmasını önerdi. Wilders, İslam'ın ibadet yerlerine ve en kutsal kitabına yaptığı sözlü saldırılarından sonra şimdi de İslam'ın en kutsal ayı olan ramazanı hedef alıyor. Aşırı sağcı Hollandalı siyasetçi, 'İslam'ı durdurun, ramazanı durdurun' çağrısı yapan bir video yayınladı ve 'İslam'ın Hollanda'da yeri yoktur' mesajıyla devam etti. Bunlar Avrupa'daki aşırı sağın farklı yansımaları."

Irkçı ve İslamofobik söylemlerin kabul edilemez ve modern, medeni bir toplumda yeri bulunmadığının ifade edildiği videoda, İslam'ın barışı yaymaya çalışan, aşırılığı, ırkçılığı ve şiddeti kınayan bir din olduğu vurgulanıyor.

Videoda, İslam'ın yedi kıtanın tamamında var olan 2 milyardan fazla mensubuyla dünyada en yaygın ikinci din olduğunun altı çizilerek, şu ifadelere yer veriliyor:

"Türkiye, uluslararası toplumu İslam'a karşı bu nefret eylemlerini kınamaya çağırıyor. Aşırı sağcılara verebileceğimiz en büyük cevap, herkesin dinine, ırkına ve kültürüne hoşgörü, saygı ve anlayış göstermektir. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara mutlu ve sağlıklı bir ramazan dileriz. Hayırlı ramazanlar."