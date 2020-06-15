Altun'dan, 'Pençe-Kartal Operasyonu' açıklaması

İletişim Başkanı Altun, Pençe-Kartal Operasyonu ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Altun, "Pençe-Kartal operasyonuyla Kuzey Irak'taki terör mevzilerini yerle bir ediyor, terörü kaynağında kurutma stratejimizi bir kere daha hayata geçiriyoruz. Varlığımıza kast edenler, kahraman ordumuzun pençeleri arasında yok olmaya mahkumdur. Allah Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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