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Altunizade durağındaki üstgeçit paralı mı?

Altunizade metrobüs durağında oluşan yoğunluk sonrası turnikelerin üstgeçidin girişine yerleştirildiği, böylece metrobüs kullanmayanlardan da ücret alındığı öne sürülmüştü. İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Altunizade turnike

Sabah saatlerinde yaşanan yoğunluk ile gündeme gelen Altunizade metrobüs durağının turnikeleri de tartışma konusu oldu. Duraktaki turnikelerin yeri değiştirilerek üstgeçidin girişine konulduğu bu nedenle metrobüs kullanmayanlardan da ücret alındığı öne sürüldü.

İBB sözcüsü Murat Ongun ise sosyal medya paylaşımında, "Altunizade üst geçidinin ücretli olduğu haberi doğru değildir. Kullanan herkesin bildiği gibi üstgeçitin diğer kısmında konut alanı mevcut değil. Etrafı bağlantı yollarıyla çevrili bir yeşil alan var. Oraya da üstgeçidin hemen altındaki metro alt geçidinden geçilebilmekte" dedi.

 

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