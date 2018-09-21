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Prof. Dr. Melda Bozluolçay
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Her 'unutuyorum' diyen kişi Alzheimer hastası mı?

Bugün 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü... Prof. Dr. Melda Bozluolçay, "Her 'unutuyorum' diyen kişi Alzheimer değildir. Bazı hastalıklar da unutkanlık yapabilir" diyor. Alzheimer'da beyinde amiloid diye adlandırılan anormal bir protein biriktiğini dile getirerek, bunun beyinde birikmesini önleyecek veya onu temizleyecek molekülü bulmak için birçok çalışma yürütüldüğünü vurguladı

21.09.2018 - 11:47 | Güncelleme:

Bugün 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü... İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melda Bozluolçay, "Her 'unutuyorum' diyen kişi Alzheimer değildir. Bazı vitamin eksiklikleri, depresyonlar, bazı sistemik hastalıklar, demir eksikliği, tiroid hastalıkları, beyin kanamaları, beyin damar hastalıkları, Parkinson ve benzeri hastalıklar da unutkanlık yapabilir. Bunların ayırıcı tanılarını yapmak ve düzeltilebilen nedenleri ayırt etmek gerekir" dedi.

Bozluolçay, Alzheimer'ın hem sosyal hem ekonomik hem de medikal ve hukuki yönleriyle önem verilmesi gereken bir hastalık olduğunu anlattı.

Alzheimer'ın Türkiye'de yaklaşık 600 bin, dünyada ise 47 milyon kişide görüldüğünü aktaran Bozluolçay, normalde bu hastalığın 65 yaş üstünde saptandığını ancak artık daha genç yaşlarda da görüldüğünü ifade etti.

Bozluolçay, şöyle devam etti: "Genç yaşta görülenlerde kalıtım ve genetik nedenler; ileri yaşlarda yaş ve çevre faktörleri, eğitim, beslenme, ikincil hastalıklar, işitme sorunları, sosyal yaşam eksikliği ve yalnızlık risk faktörleri olarak sayılabilir. Bu hastalarda sosyalleşmek çok önemlidir. Suyun öneminin vurgulanması, zeytin yağından zengin, sebze ve meyve ağırlıklı Akdeniz diyeti tarzı beslenmesi, öğün atlamaması, çok zayıflayıp kas dokusunun kaybolmaması, egzersiz, yürüyüş yapması alzaymır hastasında ilaçlardan bile önemlidir."

"HER UNUTUYORUM DİYEN DEMANS DEĞİLDİR"

Bozluolçay, "Dün okuduğum kitabın adını hatırlayamadım", "İneceğim durağı kaçırdım" diye endişelenerek doktora başvuran kişilerde her zaman Alzheimer görülemeyeceğini anlatarak, "Bu kişilerde aile sorunu, maddi veya manevi bir kayıp, yer ya da iş değiştirme gibi sorunlar olabilir. Bu durumlar kişinin dikkatini dağıtabilir, kişi kafa karışıklığı yaşayabilir, uyku düzeni, davranışları değişebilir, bazı şeylerin kaydı güçleşebilir. Altında yatan nedene yönelik tedaviyle hasta bir süre sonra toparlar. O nedenle her unutuyorum diyen illa ki demans değildir" değerlendirmesinde bulundu.

Melda Bozluolçay, Alzheimer'da beyinde amiloid diye adlandırılan anormal bir protein biriktiğini dile getirerek, bunun beyinde birikmesini önleyecek veya onu temizleyecek molekülü bulmak için birçok çalışma yürütüldüğünü vurguladı.

"İLAÇLARLA BU SÜREÇ YAVAŞLAYACAK"

Hastalara günümüzdeki ilaçların henüz Alzheimer'ı tedavi etme özelliğine sahip olmadığını anlattığını dile getiren Prof.Dr. Bozluolçay, "Bu yavaş gelişen ve ilerleyici bir hastalık, en önemli özelliği de o. Yavaş gelişecek ve ilerleyecek. Ben ne ilaç verirsem vereyim bu ilerlemeyi durduramayacağım. Ancak ilaçlarla bu süreç yavaşlayacak. Bunu hastalara muhakkak söylüyorum" dedi.

Doktorların hastaya hemen Alzheimer tanısı koymamaları ama geç de kalmamaları gerektiğini kaydeden Bozluolçay, "Her 'unutuyorum' diyen kişi Alzheimer değildir. Bazı vitamin eksiklikleri, depresyonlar, bazı sistemik hastalıklar, demir eksikliği, tiroid hastalıkları, beyin kanamaları, beyin damar hastalıkları, Parkinson ve benzeri hastalıklar da unutkanlık yapabilir. Bunların ayırıcı tanılarını yapmak ve düzeltilebilen nedenleri ayırt etmek gerekir" ifadelerini kullandı.

Bozluolçay, Alzheimer hastalarının yakınında bulunanların, onların bakımını yapanların özverili, dikkatli, sabırlı olmaları, yaptıkları işin zor olduğunu bilmeleri ve kendi ruh ve vücut sağlıklarını korumaya önem vermeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

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