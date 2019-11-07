Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerSağlıkAlzheimer'ı dört haftada iyileştireceği duyurulan ilaca onay verildi - Haberler

Alzheimer'ı dört haftada iyileştireceği duyurulan ilaca onay verildi

HABERTURK.COM

Çin'de Alzheimer hastalığını dört haftada iyileştirecek bir ilaç geliştirildiği açıklandı. Çin Bilimler Akademisi Şangay Materia Medica Enstitüsü'nden bilim insanlarının geliştirdiği ilaca koşullu olarak onay verildi

Alzheimer

Çinli bilim insanları, Alzheimer hastalığını dört haftada iyileştirecek bir ilaç geliştirdiğini açıkladı. Çin Bilimler Akademisi Şangay Materia Medica Enstitüsü'nden bilim insanlarının geliştirdiği ilaca koşullu olarak onay verildi.

SATIŞ DERHAL DURDURULACAK

CNN International'da yer alan habere göre; İlaç Güvenliği Kurumu, ilacın hafif ve orta seviyedeki vakalarda etkili olduğunu belirtti. Kurum, satışa çıkmasından sonra klinik deneylere devam edilmesi koşuluyla ilaca onay verdiğini açıkladı. Buna göre; bu süre içinde ilaç yakından izlenecek ve şüpheli bir durumda satış derhal durdurulacak.

Cell Research adlı bilim dergisinde yayımlanan araştırma sonuçlarına göre yosun içindeki şeker, bağırsaklarda bulunan ve beyinde nöral dejenerasyon ve inflamasyona neden olan bakterileri baskılıyor. 

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

 

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kelebek hastası, eşinin elini ilk kez tuttu
SAĞLIKEşinin elini ilk kez tuttu
"Obez hastalarının yarısından fazlası çocuk"
SAĞLIK"Obez hastalarının yarısından fazlası çocuk"
Lösemiyi yenen genç hastalara "umut" olmak istiyor
SAĞLIKLösemiyi yenen genç hastalara "umut" olmak istiyor
Opera öğrencisi sesini kaybetmeyi göze alarak babasına karaciğerini verdi
SAĞLIKOpera öğrencisi sesini kaybetmeyi göze aldı! Bakın ne ...
Adet sancısından kurtulmanın yolları nelerdir?
SAĞLIKAdet sancısından kurtulma yolları
Kalp krizi göğüs ağrısı ile geliyor
SAĞLIKDikkat! Kalp krizi göğüs ağrısıyla geliyor
D vitamini hangi besinlerde bulunur? D vitamini nedir?
SAĞLIKD vitamini hangi besinlerde bulunur?
Folik asit nedir? Faydaları ve yan etkileri nelerdir?
SAĞLIKFolik asit nedir?
Adaçayının faydaları nelerdir? Adaçayı nasıl hazırlanır? Yan etkileri nelerdir?
SAĞLIKAdaçayı nasıl hazırlanır? Adaçayının faydaları ve yan ...
Tek çocuklarda obez olma riski daha yüksek! - Haberler
SAĞLIKTek çocuklarda obez olma riski daha yüksek!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X