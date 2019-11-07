Çinli bilim insanları, Alzheimer hastalığını dört haftada iyileştirecek bir ilaç geliştirdiğini açıkladı. Çin Bilimler Akademisi Şangay Materia Medica Enstitüsü'nden bilim insanlarının geliştirdiği ilaca koşullu olarak onay verildi.

SATIŞ DERHAL DURDURULACAK

CNN International'da yer alan habere göre; İlaç Güvenliği Kurumu, ilacın hafif ve orta seviyedeki vakalarda etkili olduğunu belirtti. Kurum, satışa çıkmasından sonra klinik deneylere devam edilmesi koşuluyla ilaca onay verdiğini açıkladı. Buna göre; bu süre içinde ilaç yakından izlenecek ve şüpheli bir durumda satış derhal durdurulacak.

Cell Research adlı bilim dergisinde yayımlanan araştırma sonuçlarına göre yosun içindeki şeker, bağırsaklarda bulunan ve beyinde nöral dejenerasyon ve inflamasyona neden olan bakterileri baskılıyor.