Muğla'nın Yatağan ilçesinde yaşayan Ergün Özkan, dün saat 17.00 sıralarında alzheimer hastası annesi Şadiye Özkan ile çocuklarını evde göremeyince çevrede aramaya başladı.

DHA'da yer alan habere göre, tüm aramalarına rağmen sonuç alamayan Özkan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye jandarma, komando timi, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Babaanne ile torunlarının son olarak ormanda görülmesi üzerine ekipler, arama çalışmasını bu yönde yoğunlaştırdı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki arama çalışmalarına iz takip köpek timi ile gece görüş özellikli dron görevlileri de destekte bulundu. REKLAM ALZHEİMER HASTASI NİNE BULUNDU Ekipler, ilk olarak saat 03.00 sıralarında, evlerine 1 kilometre mesafedeki Okçu mevkisinde bir ağaç dibinde Şadiye Özkan'a ulaştı.