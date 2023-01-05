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'Amansız elli soğukları' ne demek? Amansız elli soğukları ne zaman başlayacak?

Yüksek Meteoroloji Mühendisi Ahmet Köse Türkiye'de gelecek haftadan itibaren "amansız elli" soğuklarının kendini hissettireceğini belirtti. Yaşanan bu gelişmenin ardından 'Amansız elli soğukları' tabirinin ne anlama geldiği internet kullanıcıları tarafından mercek altına alındı. İşte Amansız elli soğuklarının başlayacağı tarih...

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  • 'Amansız elli soğukları' nedir, ne demek? Amansız elli soğukları ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek?

    Amansız elli soğukları soğuklarının Türkiye'ye gelecek haftadan itibaren giriş yapacağını belirten, Yüksek Meteoroloji Mühendisi Ahmet Köse soğuğa karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.  Halk arasında "kara kış" olarak bilinen, eskilerin "amansız elli" adını verdikleri soğuk havanın gelecek haftadan itibaren ülkemizi etkisi altına alması bekleniyor. Peki, "'Amansız elli soğukları' nedir, ne demek? Amansız elli soğukları ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...
  • 'Amansız elli soğukları' nedir, ne demek? Amansız elli soğukları ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek?

    "AMANSIZ ELLİ SOĞUKLARI" NEDİR?

    Diğer dönemlerde yaşanan soğukların genelde fırtınayla birlikte birkaç gün veya hafta devam edip, yerini ılık havaya bıraktığını aktaran Köse, "amansız elli" soğuklarının ise çok daha uzun sürdüğünü, şiddetli ve sert geçtiğini ifade etti.

     
  • 'Amansız elli soğukları' nedir, ne demek? Amansız elli soğukları ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek?

    Köse "Atalarımız ise uzun yıllar yaptıkları gözlemler ile sayılı fırtına ve günlere hafızalarda kalacak, o fırtınayı nitelendiren isimler vermişlerdir. Örneğin eylül ayının son haftasında kestanelerin ağaçtan dökülmesine neden olduğu için 'kestane karası fırtınası' ismini vermişlerdir. Zira kestane dikenli bir meyvedir, toplaması zor ve zahmetlidir. Eylülün son haftası genelde Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ve fırtına ile birlikte ani sıcaklık düşüşünün ardından dökülen kestaneler nedeniyle 'kestane karası fırtınası' adını almıştır. Benzer durum, amansız elli için de geçerlidir." dedi.

     
  • 'Amansız elli soğukları' nedir, ne demek? Amansız elli soğukları ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek?

    AMANSIZ ELLİ SOĞUKLARI NE ZAMAN GELECEK?

    Normalde amansız elli soğukları 4 Ocak'ta başlaması gerekirken, omega blokajı nedeniyle yüksek basınçtan dolayı bir hafta sapmayla 11 Ocak'ta başlayacak.

     
  • 'Amansız elli soğukları' nedir, ne demek? Amansız elli soğukları ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek?

    AMANSIZ ELLİ SOĞUKLARI NE KADAR SÜRECEK?

    11 Ocak'ta gelmesi beklenen amansız elli soğuklarının Şubat sonu gibi bitmesi bekleniyor.

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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