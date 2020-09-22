Amasra’nın adı gibi ünlü, nefis bir salatası var: Amasra salatası. Öyle güzel , öyle renkli ve öyle davetkar bir salata ki tek başına bir öğün olarak bile tüketebilirsiniz. Sofranızda bu salataya yer açın, asla pişman olmayacaksınız. Şimdiden afiyetler olsun.

Amasra Salatası İçin Gereken Malzemeler:

1 adet rendelenmiş havuç

1 adet rendelenmiş kara turp

1 tutam rendelenmiş kırmızı lahana

1 tutam ince doğranmış marul

1 tutam ince kıyım maydanoz

1 tutam ince kıyım dereotu

1 adet doğranmış taze soğan

1 adet doğranmış yeşil biber

1 su bardağı haşlanmış mısır

1 adet kapya biber(halka doğranacak )

2 adet çeri domates

1 dilim beyaz peynir

4-5 adet biberli zeytin

1 ince dilim kesilmiş şalgam turşusu

1 adet nar (ayıklanmış tane şekilde)

1 adet salatalık (ince halka doğranmış )

1 adet mor soğan (ince halka kesilmiş )

Üzerine Sos İçin;

Yarım limonun suyu

3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

Yarım çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı dijon hardalı

1 yemek kaşığı su

Amasra Salatası Yapılışı:

Büyükçe bir servis tabağın bütün sebzeleri güzelce sıralayalım.

Arzuya göre süsleyelim.

Sos malzemeleri derin bir kasede çatalla çırpalım.

Salatanın üzerine gezdirerek, dökelim.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

İçine semizotu ve mısır da ekleyebilirsiniz.