Amasya'da otomobil nehre düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Amasya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin nehre düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Henüz sürücüsü henüz öğrenilmeyen otomobil, İstasyon Köprüsü korkuluklarına çarparak Yeşilırmak Nehri'ne düştü.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada Batuhan K. (34) kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardı.
İtfaiye ekipleri de aracın içindeki Emre G'yi (29) çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Emre G'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Batuhan K. tedbir amacıyla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.