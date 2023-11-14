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        Amasya'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

        AMASYA'nınGümüşhacıköy ilçesinde, TIR ile 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 16:28 Güncelleme: 14.11.2023 - 16:30
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        Amasya'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı
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        AMASYA'nınGümüşhacıköy ilçesinde, TIR ile 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 6 kişi yaralandı.

        Kaza, Sanayi ışıklı kavşakta meydana geldi. Orhan Köseoğlu yönetimindeki 34 DBJ 408 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Özden Turan yönetimindeki 05 ACJ 886 plakalı otomobile çarptı. Kazaya, Ceyhan Altay yönetimindeki 59 AFR 182 plakalı otomobil ve Özcan Yürür idaresindeki 52 AEB 606 plakalı TIR da karıştı. Zincirleme kazada, aynı aileden Orhan, Emine, Büşra, Burcu ve Tuğba Köseoğlu ile sürücülerden Özden Turan yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Merzifon ve Gümüşhacıköy Devlet hastanelerine kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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