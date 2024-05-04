Amasya'da iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler kamerada

AMASYA’nın Tarihi Bedesten Çarşısı’nda 2 kişi, girdikleri iş yerinden 25 bin liralık ürün çaldı. Şüpheliler iş yerine girerken güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında 540 yıllık tarihi Bedesten Çarşısı’nda meydana geldi. Çarşıya giren 2 şüpheli, Elvan Karademir’e(45) ait iş yerinden 4 kadın saat seti, 3 gümüş ve kolye ucu, kol saati ve çakmak çalıp, kaçtı. Sabah saatlerinde iş yerine gelen Elvan Karademir, hırsızlığı fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, incelemeleri yapıp, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin, iş yerine girdikleri anlar, başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.