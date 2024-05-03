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        Amasya'da tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Amasya'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 11:42 Güncelleme: 03.05.2024 - 11:42
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        Amasya'da tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Amasya'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, D.D'nin tarihi eser satacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

        Şüphelinin Saraycık köyünde bulunan evinde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait birer fallos, loğ, soku (taş dibek), sütun kaidesi ve su toplama taşı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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