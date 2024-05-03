Gümüşhacıköy'de yolcu otobüsündeki bir kişinin üzerinde esrar bulundu
Gümüşhacıköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolcu otobüsünde bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirdi.
Gümüşhacıköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolcu otobüsünde bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirdi.
Jandarma ekipleri, yaptıkları uygulamada bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Otobüsteki yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, A.K'nin üzerinde arama yaptı.
Aramada, A.K'nin üzerinde 2 gram toz esrar ele geçirildi. A.K, gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.
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