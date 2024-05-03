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        Gümüşhacıköy Kaymakamı Büyükkaymakcı, köy ziyaretlerine devam ediyor

        Gümüşhacıköy Kaymakamı Baha Büyükkaymakcı, Sarayözü köyünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 13:57 Güncelleme: 03.05.2024 - 13:57
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        Gümüşhacıköy Kaymakamı Büyükkaymakcı, köy ziyaretlerine devam ediyor
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        Gümüşhacıköy Kaymakamı Baha Büyükkaymakcı, Sarayözü köyünü ziyaret etti.

        Ziyarette Kaymakam Büyükkaymakcı, köy muhtarı seçilen Satılmış Özgen'i ve azalara başarılar dileyerek, köyün ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

        Ziyaret esnasında Büyükkaymakcı'ya Sarayözü Köyü Ali Pircivan Derneği Derneği Başkanı İbrahim Cesur, Alevi Bektaşi Cemevleri Bölge Müdürü Sacide Iğdır ve İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Mustafa Barbak eşlik etti.

        Heyet, daha sonra Sarayözü köyünde bulunan cemevini de ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

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