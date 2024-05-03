Gümüşhacıköy Kaymakamı Büyükkaymakcı, köy ziyaretlerine devam ediyor

Heyet, daha sonra Sarayözü köyünde bulunan cemevini de ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyaret esnasında Büyükkaymakcı'ya Sarayözü Köyü Ali Pircivan Derneği Derneği Başkanı İbrahim Cesur, Alevi Bektaşi Cemevleri Bölge Müdürü Sacide Iğdır ve İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Mustafa Barbak eşlik etti.

Ziyarette Kaymakam Büyükkaymakcı, köy muhtarı seçilen Satılmış Özgen'i ve azalara başarılar dileyerek, köyün ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

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