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        Taşova'da "Orman Benim" etkinliği düzenlendi

        Tarım ve Orman Bakanlığınca orman yangınlarının önlenmesi ve toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla Amasya'nın Taşova ilçesinde "Orman Benim" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 16:04 Güncelleme: 03.05.2024 - 16:04
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        Taşova'da "Orman Benim" etkinliği düzenlendi
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        Tarım ve Orman Bakanlığınca orman yangınlarının önlenmesi ve toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla Amasya'nın Taşova ilçesinde "Orman Benim" etkinliği gerçekleştirildi.

        Taşova Orman Parkı'nda düzenlenen programa, Kaymakam Efe Kılıç, Taşova Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve öğrenciler katıldı.

        Etkinlikte çevredeki çöpler toplandı.

        Daha sonra katılımcılara, orman yangınlarının nedenleri ve orman yangınlarını önlemek için alınabilecek tedbirlere ilişkin bilgi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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