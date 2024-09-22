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        Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 2 kardeş öldü

        AMASYA'da otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücülerden Abdullah Şahin (35) ve kardeşi Dündar Şahin (33) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 19:18 Güncelleme: 22.09.2024 - 19:20
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        Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 2 kardeş öldü
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        AMASYA’da otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücülerden Abdullah Şahin (35) ve kardeşi Dündar Şahin (33) hayatını kaybetti. Diğer otomobil sürücüsü Hasan Hüseyin Yıldız (27) yaralandı.

        Kaza saat 18.30 sıralarında Amasya'nın Doğantepe köyü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Hüseyin Yıldız yönetimindeki 34 FBE 474 plakalı otomobil, önündeki aracı sollamak istediği sırada karşı istikametten gelen Abdullah Şahin yönetimindeki 05 BE 552 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. İhbarla kaza yerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde hafif ticari araç sürücüsü Abdullah Şahin ve yanında bulunan kardeşi Dündar Şahin’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı otomobil sürücüsü Hasan Hüseyin Yıldız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahin kardeşlerin cansız bedeni ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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